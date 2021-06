Unbekannter fährt in Großaitingen Bub an und flüchtet

Ein Neunjähriger ist in Großaitingen von einem Kleinbus angefahren worden. Anstatt zu helfen, beschleunigte der Fahrer und fuhr davon.

Ein neun Jahre alter Bub ist am Montagmorgen beim Überqueren eines Fußgängerüberweges an einer Bushaltestelle in Großaitingen von einem Kleinbus angefahren worden. Doch anstatt sich um das Kind zu kümmern, beschleunigte der Fahrer und fuhr davon. Der Junge erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen, berichtet die Polizei Schwabmünchen.

Zeugen, die den Unfall gegen 7.45 Uhr in der Lindauer Straße auf Höhe der Poststraße beobachtet hatten, gaben bei der Polizei an, dass es sich um einen silberfarbenen Kleinbus der Marke Nissan handelte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen, Telefonnummer 08232/9606-0. (cako)