Großaitingen

vor 49 Min.

Unglückliche Niederlagen für die Singoldschützen

Plus Nach dem Überraschungserfolg gegen den Tabellenführer Kehlheim-Gmünd vor zwei Wochen mussten die Singoldschützen aus Großaitingen zwei unglückliche Niederlagen einstecken.

Unter strengsten Corona-Beschränkungsvorgaben (2G plus und Maske) fand der Wettkampf der Luftpistolenschützen aus Großaitingen bei der HSG München statt. Im ersten Wettkampf waren die aktuell noch punktgleichen Schützen aus Rettenbach der Gegner der Singoldschützen. Der wieder auf seiner angestammten Position startende Alexander Leuchtle ging sehr stark in die Partie gegen Tobias Spötzl aus Rettenbach. Mit zweimal 96 Ringen in den ersten beiden Serien gegen 89 und 95 bei dem Rettenbacher Schützen war schnell klar, dass der Sieg an den Großaitinger Schützen gehen würde. Alexander Leuchtle erreichte sehr starke 378 Ringe und holte den wichtigen ersten Punkt für Großaitingen gegen 365 aus Rettenbach.

