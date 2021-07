Großaitingen

Was weiß Wikipedia? Als die Großaitinger sich als Scheiche verkleideten

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Onlinelexikon die Orte im Kreis Augsburg? Dieser Frage gehen wir in unserer Serie nach.

Von Victoria Schmitz

Kamele anstelle von Kühen gibt es in Großaitingen nicht. Auch Sanddünen sucht man in der Gemeinde vergeblich. Dennoch haben sich einige Großaitinger eine Zeit lang an Fasching gerne als Scheiche verkleidet, sagt Franz Stellinger, der von 2002 bis 2014 Bürgermeister der Gemeinde war. Aber was steckt hinter dem ungewöhnlichen Faschingskostüm? Schelling weiß es: Unter Großaitingen gibt es ein Erdölfeld - einem Wikipedia-Eintrag zufolge handelt es sich sogar um das größte Ölfeld in ganz Bayern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

