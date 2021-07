Zirkus-Gottesdienst scheitert: Pfarrer jongliert die Bälle selbst

Plus Der geplante Gottesdienst mit Artisten des Circus Renz scheitert wegen einer Autopanne. Um die enttäuschten Kinder aufzumuntern, wird der Großaitinger Pfarrer selbst zum Artisten.

Der Parkplatz vor der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Großaitingen war mit bunten Bändern abgesperrt, der Altar mit Luftballons geschmückt. Rund 90 Besucher, darunter über die Hälfte Kinder, waren gekommen, um einen außergewöhnlichen Gottesdienst zu feiern. Denn eigentlich sollten die Artisten des Circus Renz die Messe mitgestalten - doch aus dem Spektakel wurde nichts.