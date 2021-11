Großaitingen

vor 31 Min.

Zu wenig Bestellungen: Glasfaserausbau in Großaitingen steht auf der Kippe

Plus Bürgermeister Goßner appelliert an Bürgerinnen und Bürger, Verträge abzuschließen. Andersfalls werde der Ausbau abgeblasen.

Von Hieronymus Schneider

Bürgermeister Erwin Goßner teilte in der Gemeinderatssitzung mit, dass die Nachfrage nach Anschlüssen für die Breitbandversorgung noch nicht für den eigenwirtschaftlichen Ausbau ausreiche. Deshalb haben die am Ausbau beteiligten Firmen Deutsche Glasfaser und M-Net die Gemeinde Großaitingen gebeten, nochmals an die Bürgerinnen und Bürger zu appellieren. Die beiden Firmen haben eine letzte Fristverlängerung bis Ende November eingeräumt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen