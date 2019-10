vor 6 Min.

Großaitingen ist schuldenfrei

In der aktuellen Sitzung geht es nicht nur um die Finanzen der Kommune

Der Dritte Bürgermeister und Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Klemens Hutter, stellte in der aktuellen Gemeinderatssitzung den Prüfungsbericht vor. Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wird mit insgesamt gut 16,4 Millionen Euro festgestellt. Dem Vermögenshaushalt wurden gut 2,6 Millionen Euro zugeführt. Zum Jahresabschluss verblieben knapp 20000 Euro als unerledigte Verwahrgelder.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und hatte zum Ende des Haushaltsjahrs einen Rücklagenbestand in Höhe von gut 7,5 Millionen Euro. Zudem konnte ein Überschuss in Höhe von 900000 Euro erwirtschaftet werden, der 2018 zu Verfügung stand. Die Kämmerei wurde beauftragt, ab 2020 von der Möglichkeit der flexiblen Haushaltsführung Gebrauch zu machen und Deckungsringe einzurichten. Somit können Haushaltsansätze sich gegenseitig decken. Auf den sachlichen Zusammenhang ist streng zu achten.

Altbürgermeister Franz Stellinger wurde zum Gemeindewahlleiter, die Verwaltungsangestellte Isolde Schwemm zur Stellvertreterin berufen.

In nicht öffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat mehrere Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund einer Million Euro vergeben. Die Firma Klaus Bau aus Wehringen erhielt den Auftrag für die Straßen- und Wegebauarbeiten „An den Sportplätzen“ gemäß Angebot in Höhe von 792000 Euro brutto. Dieses Angebot liegt unter der Kostenberechnung des Ingenieurbüros Sweco von 892000 Euro. Der Firma Heisserer aus Kissing wurden die Kanalsanierungsarbeiten und die zusätzlichen Kanalhausanschlüsse in Höhe von rund 100000 Euro brutto übertragen. Die Kostenberechnung lag bei 135000 Euro. Die Elektroarbeiten für das Bürgerhaus in Reinhartshofen wurden an die Firma Elektro Leinauer aus Konradshofen als einzigem Anbieter für 129000 Euro vergeben. Die Kostenberechnung des Büros Riedmiller lag bei 108000 Euro. Für die Erweiterung des Kindergartens St. Nikolaus wurde das Ingenieurbüro Moser und Jais mit der Pla-nung der Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär/Abwasserbeseitigung beauftragt. Deren Angebot liegt bei rund 63400 Euro. Die Erd-, Wasserbau- und Pflanzarbeiten zur Gewässerentwicklung am Anhauser Bach werden durch die Firma Wiedemann Erdbewegung aus Altenmünster zum Angebotspreis von rund 37000 Euro brutto ausgeführt. Die ursprünglich im Angebot aufgeführten Pflanzarbeiten werden nochmals separat ausgeschrieben. (rony)

Themen folgen