vor 49 Min.

Großaitingen unterstützt Vereine finanziell

Für manche Anschaffungen sind Vereine auf die Unterstützung der Gemeinde angewiesen. Welche Maßnahmen gefördert werden.

Von Hieronymus Schneider

Die Unterstützung der örtlichen Vereine war dem Großaitinger Gemeinderat auch in seiner letzten Sitzung ein wichtiges Anliegen. Drei Zuschussanträge von Vereinen brachte Bürgermeister Erwin Goßner zur Abstimmung.

Der Sportverein FSV Großaitingen will den nach 40 Jahren verschlissenen Sportboden im Gymnastikraum, der auch von der Tischtennisabteilung genutzt wird, erneuern. Die Kosten belaufen sich auf etwa 32.000 Euro. Manfred Schorr ( SPD) wandte ein, dass der Posten „Entfernung des alten Bodens“ abgezogen werden solle, da dies in Eigenleistung geschehen könne.

Bei der üblichen Zuschussquote von 35 Prozent würde der Gemeindeanteil rund 9700 Euro betragen. Da der Gymnastikraum als Ausweichplatz zur Entlastung der Schulturnhalle und auch für das Kinderturnen der Grundschule dient, sprachen sich Anton Burkard (Freie Wählervereinigung) und Josef Weber ( CSU) für einen höheren Zuschuss aus. Eine Mehrheit stimmte dafür, dass die Gemeinde 50 Prozent der Kosten übernimmt.

Schützen erhalten Zuschuss für einheitliche Tracht

Der Schützenverein Waldfrieden Reinhartshofen will für seine 15 weiblichen Mitglieder eine einheitliche Dirndl-Tracht zum Stückpreis von 209 Euro beim Trachtenhof Sedlmeir anschaffen. Dafür wurde der übliche Zuschuss von 35 Prozent gewährt.

Bei den Singoldschützen Großaitingen ist die Lage etwas komplexer. Für erforderliche Baumaßnahmen und Anschaffungen in Höhe von insgesamt 267.000 Euro an der Sportanlage ist die Verlängerung des Pachtvertrages mit der Gemeinde um weitere 25 Jahre erforderlich. Nur dann können Förderungen beim Bayerischen Sportschützenbund und beim Landkreis beantragt werden. Der Pachtvertrag wurde deshalb verlängert und ein Zuschuss sowie ein Darlehen beschlossen. Über deren Höhe wird der Haupt- und Finanzausschuss beraten.

In ihrer letzten Sitzung sprachen die Gemeinderäte über weitere Themen. So wurde gegen den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet westlich der Ährenstraße keine wesentlichen Einwände von den Trägern öffentlicher Belange erhoben. Auch seitens der Bürger gab es keine Bedenken. Die Abwägungen der Stellungnahmen werden nun in den Bebauungsplan eingearbeitet und dem Gemeinderat zur Billigung wieder vorgelegt.

Gemeinde erwirtschaftete Überschuss im Haushalt

Klemens Hutter (CSU) stellte als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 mit rund 15,1 Millionen Euro fest. Eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2,6 Millionen Euro wurde getätigt. Die Gemeinde ist schuldenfrei und hatte zum Ende des Haushaltsjahrs einen Rücklagenbestand in Höhe von 9,2 Millionen Euro. Zudem konnte ein Überschuss in Höhe von 1,2 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

Mehrere Anwohner im Bereich des Oberen Singoldwegs haben sich als Interessengemeinschaft an die Öffentlichkeit gewandt, weil sie durch die Sanierung und den teilweisen Neubau des Vakuumkanals hohe Kosten befürchten. Bürgermeister Goßner verlas eine Stellungnahme des Gemeinderats Franz Wilhelm, in der dieser die Behauptung zurückweist, dass sein privates Bauvorhaben im Oberen Singoldweg ursächlich für die Sanierungsmaßnahmen sei. Vielmehr werde sein Grundstück an den Freispiegelkanal im Mühlenweg angeschlossen und sei deshalb von der Sanierung des Vakuumkanals nicht betroffen.

Wegen der coronabedingten Schließung der Kindertagesstätten werden für den Monat April von der Gemeinde und der Kirche keine Gebühren erhoben. Diesen Beschluss traf die Gemeinde bereits vor der Entscheidung der Staatsregierung. In der Sitzung beschloss der Gemeinderat zudem die Anpassung der Kindergartengebühren zum 1. September diesen Jahres. Der Vorschlag wurde von den Kindergartenleitungen erarbeitet und trotz bestehender Defizite moderat gestaltet. Die Erziehungsberechtigten wurden bereits informiert.

Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates findet am Dienstag, 5. Mai, statt. Die Verabschiedung der scheidenden Gemeinderäte wurde verschoben, bis sie in einem würdigen Rahmen stattfinden kann.

