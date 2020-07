vor 18 Min.

Großaitingens Räte sehen keinen Platz für einen Gehweg im Oberen Singoldweg

Plus Großaitingen verzichtet auf kostspielige Lösungen im Oberen Singoldweg. Wie Fußgänger in dem Bereich trotzdem geschützt werden sollen.

Von Hieronymus Schneider

Derzeit ist der Obere Singoldweg wegen Bauarbeiten am Kanalsystem total gesperrt. Der Gemeinderat befasste sich aber schon mit der endgültigen Straßenausführung nach den Baumaßnahmen. Auf einen Antrag vom März hin wurde das Planungsbüro Sweco mit der Prüfung beauftragt, ob nicht doch ein Gehweg neben der 4,50 Meter breiten Straße eingeplant werden könne. Aufgrund der Enge zwischen dem Bachlauf der Singold und der vorhandenen Bebauung wirft das aber Probleme auf.

Stefan Meyr von der Firma Sweco erarbeitete dennoch zwei Alternativen. Bei der einen wäre ein durchlaufender 1,50 Meter breiter Gehweg an der Westseite nur möglich, wenn mindestens zwei Grundstücksbesitzer eine entsprechende Fläche an die Gemeinde abtreten würden. Die Kosten für den Gehweg bezifferte Meyr auf rund 50.000 Euro ohne den Grunderwerb.

Bürgermeister Erwin Goßner räumte auf Nachfrage von Paul Steidle ( CSU) ein, dass bisher noch keine Grunderwerbsverhandlungen stattgefunden haben. Die zweite Alternative käme ohne Grunderwerb aus, wäre aber etwa zehnmal so teuer. Denn dazu müsste im Anschluss an den asphaltierten Gehweg im südlichen Bereich ein etwa 140 Meter langer Steg über das Singoldufer gebaut werden. Wegen der nicht abschätzbaren Mehrkosten sprachen sich alle Fraktionssprecher dafür aus, auf einen Gehweg im Oberen Singoldweg zu verzichten. Das Gremium fasste daraufhin diesen einstimmigen Beschluss.

Kommt ein Parkverbot oder eine verkehrsberuhigte Zone?

Nun ging es noch um die Frage, wie die Fußgänger dennoch geschützt werden sollen. Marcus Riedelsheimer (CSU) verlangte ein Parkverbot, damit die Verkehrsfläche nicht noch mehr eingeschränkt werde. Susanne Rieß (Grüne) stellte den Antrag auf Prüfung einer verkehrsberuhigten Zone. Da dafür bauliche Veränderungen notwendig werden, will Bürgermeister Goßner den Rat der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei einholen.

Franz Wilhelm (CSU) regte an, dass darüber auch mit den Anwohnern gesprochen werden solle. Stefan Hutter (Freie Wähler) wies darauf hin, dass dabei auch an eine Durchfahrt für die Landwirtschaft gedacht werden müsse. Mit all diesen Fragen wird sich nun der Bau- und Umweltausschuss weiter befassen.

Ein weiteres Thema war die Erweiterung des Gewerbegebiets „Westlich der Ährenstraße“. Bei der Abwägung der Stellungnahmen aus der erneuten öffentlichen Beteiligung ergaben sich keine wesentlichen Planänderungen. Somit wurde die Satzung einstimmig beschlossen.

Wegen der Bildung einer Ausschussgemeinschaft der Freien Bürger Union (FBU) und der Jungen Liste (JL) hat die Freie Wählergemeinschaft Reinhartshofen-Hardt (FWG) ihren Sitz in der Gemeinschaftsversammlung verloren. Deshalb trat nun die Freie Wählervereinigung Großaitingen (FWV) den Sitz als Stellvertreter von Anton Burkhard an Norbert Steiner von der FWG ab. Die bisherige Inhaberin Beate Birzele war damit einverstanden. Auch die Beauftragten für verschiedene Bereiche und Kuratorien wurden für die laufende Wahlperiode neu besetzt.

Denise Fischer übernimmt den Bereich Jugend

Den Bereich Jugend übernimmt die nicht dem Gremium angehörende 21-jährige Lehramtsstudentin Denise Fischer von Gemeinderat Tobias Harrand (CSU). Für die Familien ist künftig Susanne Rieß (Grüne) als Gemeinderatsmitglied zuständig. Bisher wurde dieses Amt von Ihsan Keskin außerhalb des Rates ausgeübt. Dessen Tochter Özün Keskin übernimmt als neue SPD-Gemeinderätin den Bereich Behinderte von Beate Birzele (FWV). Als Seniorenbeauftragter wurde Paul Steidle (CSU) weiterhin bestätigt. Das Büchereikuratorium wird wie bisher von Hubertus Mayr (FWV) und von Josef Bachmaier (FBU) als Nachfolger von Birgit Dieminger (SPD) besetzt. In den in der letzten Wahlperiode nicht aktiven Kindergartenausschuss wurden Dietmar Braunmiller (Grüne) und Norbert Steiner (FWG) neu berufen.

Der Antrag der Singoldschützen auf Unterstützung durch die Gemeinde bei ihren Umbaumaßnahmen in einer Gesamthöhe von 267.000 Euro wurde nun abschließend im Gemeinderat behandelt. Bereits im April wurde der Pachtvertrag verlängert. Nun wurde ein Zuschuss in Höhe der üblichen 35 Prozent, also 65.585 Euro, sowie ein zinsloses Darlehen über 40.000 Euro mit einer Laufzeit von zehn Jahren einstimmig bewilligt.

