Großaitinger Verein will Hospiz in der Region bauen und scheitert

Gudrun Krist vom Hospizverein Licht am Horizont schließt nach der Entscheidung zur Vereinsauflösung endgültig den Ordner mit den Vorgängen zur Errichtung eines Hospizes im Lechfeld.

Plus Vier Jahre haben sich die Mitglieder des Vereins Licht am Horizont für den Bau eines Hospizes in der Region eingesetzt. Warum das Projekt gescheitert ist.

Von Uwe Bolten

Eine gewisse Erleichterung macht sich bei Gudrun Krist breit, als sie einen der zahlreichen Aktenordner schließt, auf dessen Rücken das Logo des Vereins „Licht am Horizont“ klebt. „Auf unserer Jahreshauptversammlung im September haben die Mitglieder beschlossen, den Verein aufzulösen und aus dem Vereinsregister löschen zu lassen", sagte die nun ehemalige Vereinsvorsitzende. "Das Ziel, ein Hospiz in der Region zu errichten und zu betreiben, mussten wir schweren Herzens aufgeben."

Hauptgrund sei die andauernde Konfrontation mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen gewesen, die den Bedarf aufgrund ihrer Richtlinien nicht anerkannten.

In Untermeitingen fand der Verein bereits einen Platz zum Bau des Hospizes

Mit viel Engagement startete der Verein 2016 in Großaitingen mit der Vision, ein Hospiz in Großaitingen zu errichten. „2018 stellte sich heraus, dass es nicht mit der angedachten Immobilie im Ort funktioniert“, erinnert sich Krist. Schon damals gab es Argumentationen, dass der Einzugsbereich nicht groß genug und der ländliche Standort unpassend sei.

Der Vereinsvorstand habe daraufhin versucht, andere Träger von Sozialeinrichtungen mit ins Boot zu holen und alternative Orte zu betrachten. In Untermeitingen sei man 2018 fündig geworden, die Kommune, der Hospiz- und Palliativverein Landsberg am Lech sowie die Schwabmünchner Caritas hatten ihre Unterstützung zugesagt. „Die Verträge waren unterschriftsreif, der Bau des drei bis vier Millionen Euro teuren Projektes hätte beginnen können“, sagt die ehemalige Vereinsvorsitzende.

Mitte Juni 2019 sei dann die Absage der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen gekommen. Als Richtwert wurde ein Hospizplatz für 60.000 Bewohner angegeben. Um einen Versorgungsvertrag in Aussicht gestellt zu bekommen, benötige ein Hospiz mindestens acht Plätze. „Diese acht Plätze wären nach unserer Bedarfsanalyse, die wir schon 2017/2018 durchgeführt und ausgewertet hatten, belegt gewesen“, erläuterte Krist.

Verein spendet Geld an Einrichtungen, die Hospizarbeit leisten

Dies sei jedoch von den Kassen nicht akzeptiert worden. „Wir kämen nach ihren Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft auf 4,33 Plätze. Sie äußerte gleichzeitig die Einschätzung, dass schon genügend Hospizplätze in der Region vorhanden seien“, sagt Krist.

Damit sei das Projekt wie ein Kartenhaus zusammengefallen, Enttäuschung und Fassungslosigkeit habe den neunköpfigen Vorstand und die Mitglieder ergriffen. „Die Kraft, weiter gegen die Vorgaben zu argumentieren und unser Ziel zu verfolgen, war verflogen. Die Auflösung des Vereins nur noch eine Frage der Zeit“, sagt Krist. Innerlich habe sie den Beschluss zur Auflösung des Vereins, der gegen Ende noch rund 70 Mitglieder verzeichnete, mit Erleichterung aufgenommen.

Das Kapital des Licht am Horizont sei durch die zahlreichen Spenden im mittleren fünfstelligen Bereich anzusiedeln. „Wir werden das Geld nun an Einrichtungen verteilen, die mit der Hospizarbeit betraut sind und uns auf unserem leider erfolglosen Weg unterstützt haben“, sagt Krist.

