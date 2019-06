vor 35 Min.

Große Bühne für die Kleinkunst

Mit „Das Schweigen der Limmer“ eröffnet die Kabarettistin Andrea Limmer das Herbstprogramm der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen.

Musiker, Autoren, Schauspieler und Kabarettisten treten in der Buchhandlung auf.

Die Kleinkunst hat ihren ganz großen Auftritt in Schwabmünchen. Es ist zwar noch nicht einmal Sommer, aber das neue Herbstprogramm der Buchhandlung Schmid ist schon da. Inhaber Hans Grünthaler konnte wieder zahlreiche Künstler, Musiker, Autoren und Kabarettisten für seine Kleinkunstbühne in der Buchhandlung verpflichten. Hier ein Überblick.

Samstag, 7. September Kabarettistin Andrea Limmer zeigt ihr neues Programm „Das Schweigen der Limmer“, 20 Uhr, in der Buchhandlung.

Freitag, 13. September Der Münchner Autor Friedemann Karig liest aus seinem Debütroman „Dschungel“, 20 Uhr, in der Buchhandlung in der Fuggerstraße in Schwabmünchen.

Donnerstag, 19. September Musikalische Lesung mit Maxi Pongratz und Annegret Liepold namens „Stadt, Land, Blick“, 20 Uhr, in der Buchhandlung.

Donnerstag, 26. September Kabarettist Markus Barth präsentiert sein Programm „Haha – Moment, was?“, 20 Uhr, in der Stadthalle im Breitweg in Schwabmünchen.

Mittwoch, 2. Oktober Bookshop Concert mit Folk aus England von Faustus, 20 Uhr, in der Buchhandlung.

Mittwoch, 9. Oktober Autor Stefan Nink liest aus seinem Krimi „Treffinger und der Mörder aus der letzten Reihe“, 20 Uhr, diesmal in der Bushalle der Firma Stuhler Reisen in Schwabmünchen. Hintergrund für die Location: Der Protagonist des Romans ist Busfahrer, und das Reiseunternehmen im Buch heißt Schuler.

Sonntag, 13. Oktober Die Buchhandlung Schmid präsentiert in Kooperation mit „KulturPur – Lechfeld“ eine Konzertlesung. Autor, Radiomoderator und Musiker Marcus A. Woelfle liest seinen Text über das außergewöhnliche Musikerleben von Chet Baker, 19.30 Uhr, in der Buchhandlung.

Samstag, 19. Oktober Startubist und Kabarettist Andreas Martin Hofmeir zeigt ein exklusives Best-Of mit einigen bisher ungelesenen Texten aus beiden Programmen, 20 Uhr, in den Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen.

Montag, 21. Oktober Der Shootingstar der skandinavischen Krimiszene, Katrine Engberg, liest aus dem Thriller „Blutmond“, 20 Uhr, in der Buchhandlung.

Donnerstag, 24. Oktober Bookshop Concert mit der Sängerin Thabilé, 20 Uhr, in der Buchhandlung.

Samstag, 2. November Die deutsche Autorin Kathleen Weise liest aus ihrem Roman „Wenn wir nach den Sternen greifen“, 19 Uhr, in der Buchhandlung.

Dienstag, 5. November Bookshop Concert mit dem Floating Sofa Quartet. Gespielt wird nordischer Folk mit Akkordeon, Geige, Kontrabass, Flöte und schwedischem Dudelsack, 20 Uhr, in der Buchhandlung.

Samstag, 9. November Autor Harry Kämmerer liest aus seinem Roman „Drachenfliegen“, 19.30 Uhr, in der Buchhandlung.

Samstag, 16. November Die Schauspieler Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun spielen „Tann-öd“. Tannöd ist die spannende Geschichte eines authentischen Kriminalfalles (Hinterkaifeck), der bis zum heutigen Tag ungeklärt ist. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen.

Donnerstag, 21. November Bookshop Concert mit Coconami, 20 Uhr, in der Buchhandlung.

Mittwoch, 4. Dezember Bookshop Concert mit der britischen Folkband Broom Bezzums und der irischen Sängerin Eileen Healy, 20 Uhr, in der Buchhandlung.

Mittwoch, 11. Dezember Lieblingsmelodien für Harfe und Akkordeon mit Annette Weber (Akkordeon, Bandoneon) und Konstanze Kraus (Harfe, Gesang). Dazu Texte aus Isabel Allendes Kochbuch „Aphrodite“, 20 Uhr, in der Buchhandlung.

Karten für die Veranstaltungen gibt es ab sofort in der Buchhandlung zu kaufen.

