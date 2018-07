vor 54 Min.

Große Sause in der Perle der Stadt

Der Schwabmünchner Verschönerungsverein veranstaltet am Wochenende sein Heimatfest. Was alles geboten wird und warum die Änderungen kaum zu sehen sind.

Von Christian Kruppe

Es ist eines der wohl traditionsreichsten Feste der Stadt: das Heimatfest des Verschönerungsvereins. Es ist aber auch das vom Wetter am meisten geplagte Fest. Am Wochenende wird wieder in der „Perle der Stadt“, wie Bürgermeister Lorenz Müller den Luitpoldpark gerne bezeichnet, gefeiert – zum zweiten Mal in Folge.

Das kam in den vergangenen Jahren selten vor. Denn ist die Wettervorsage schlecht, fällt die Veranstaltung im Park aus. So ist es beinahe schon Tradition, dass sich die Vereinsführung am Mittwoch vor dem Fest trifft. Da werden allerlei Wetterdaten verglichen und das Risiko abgewogen. Vorgestern war es einfach. Zu gut sind die Vorhersagen. Schnell und Einstimmig fiel der Beschluss „Ja, wir feiern“.

Allein am Sonntag werden mehr als 1000 Gäste erwartet

Dann ging es an die letzten Feinplanungen. Lisa Schön, sie kümmert sich um die Standbetreiber, machte sich gleich auf den Heimweg. Denn die Essensanbieter wollen wissen, was los ist. Der Rest des Teams plant noch ein paar Lücken in der Festbesetzung neu. Rund 70 ehrenamtliche Helfer kümmern sich am Wochenende darum, dass sich die Gäste wohlfühlen. Allein am Sonntagabend werden es weit mehr als 1000 sein. Auf die wartet ein Fest mit viel Tradition. Daher wird meist wenig am Konzept geändert. Im Vorjahr gab es eine neue Brauerei, angepasst an den Namen des Parks. Heuer gibt es auf vielfachen Wunsch auch deren königlich dunkles Bier.

Auch am Speisenangebot hat sich auf den ersten Blick nichts geändert. Kaffee und Kuchen kommt von den Singgoldies, dazu gibt es Leckeres vom Grill, Hähnchen und erneut den „Menkinger“ ein spezieller Burger, der im Vorjahr Premiere im Park feierte. Auch wenn das Essensangebot analog zur Tradition nahezu gleich bleibt, die Anbieter haben fast komplett gewechselt. Eine Entscheidung, die aus der Vorstandschaft kommt. Schriftführer Alois Klaußner: „Einer der größten Vereine in der Stadt feiert ein Heimatfest und ein großer Teil der Fieranten kam von relativ weit her. Das haben wir nun geändert.“ Die Anbieter der Leckereien auf dem Fest kommen nun allesamt aus der Region.

Tanzaufführungen, Kinderprogramm und viel Musik

Heute beginnt der Aufbau, am Samstag wird ab 18 Uhr mit der Trachtenkapelle Alpengruß gefeiert. „Wir freuen uns schon auf viele Gäste, mit denen wir dieses tolle Fest begehen können“, zeigt sich auch der Vereinsvorsitzende Heinz Schwarzenbacher voller Vorfreude. Dem traditionell eher ruhigem Samstag folgt mit dem Sonntag der Haupttag des Festes. Zum Frühschoppen spielt der Musikverein Schwabegg auf, am Abend übernimmt die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen. Dazwischen wird es Tanzaufführungen geben. Für die Kinder wird das Team von Rapis Adventure auf der Festwiese wieder viel Spiel und Spaß bieten, aus Hiltenfingen sind Ponys zum Reiten da. Nicht fehlen darf das Parkbähnle, welches auch wieder seine Runden durch den malerischen Park drehen wird. Den krönende Abschuss bildet am Sonntagabend wie immer das große Brillantfeuerwerk gegen 22.30 Uhr.

