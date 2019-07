11:51 Uhr

Große Suchaktion nach drei Vermissten am Ilsesee

Mit einem Großaufgebot wurde am Sonntagabend nach drei vermissten Schwimmern gesucht. Die Polizei geht davon aus, dass sie an einer anderen Stelle ans Ufer gegangen sind.

Von Marion Kehlenbach

Der Ilsesee ist bei dem heißen Wetter mehr als gut besucht. Auf den Wiesen relaxen Familien, Badende suchen Abkühlung im Wasser. In diese träge Freizeit-Idylle bricht am Sonntagabend plötzlich Unruhe. Ein Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen fährt an das Nordost-Ufer und lässt Boote ins Wasser.

Einige Badegäste halten die Szenerie für eine Übung und der tatsächliche Grund war den meisten nicht bekannt, sie baden und entspannt weiter. Doch die Situation war durchaus gefährlich: Drei Personen werden gesucht. Gegen 19 Uhr geht bei der Polizei die Mitteilung ein, dass drei Menschen in eine Bucht hineingeschwommen seien und nicht wieder zurückkamen, berichtet Sascha-Daniel Wieser, Polizeioberkommissar der Polizeiinspektion Augsburg Süd. Wieser ist auch der Einsatzleiter für diesen Notfall.

Zeugen alarmierten die Retter

Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und Alarm geschlagen, weil sowohl das Wasser als auch das Ufer in diesem Bereich sehr stark bewachsenen ist. Die Zeugin befürchtet, dass sich die drei Schwimmer dort womöglich durch Wasserpflanzen in einer Notlage befinden könnten. Die Sache wurde umso dringlicher, als weitere Zeugen berichten, dass sie die gleiche Beobachtung machten. „Da wurde sofort die große Wasserrettung alarmiert“, so Wieser.

Auch ein Hubschrauber war bei der Suche im Einsatz. Bild: Sascha-Daniel Wieser

95 Rettungskräfte waren vor Ort. Dazu kamen noch ein Hubschrauber, 16 Taucher und fünf Boote. Dieses Großaufgebot ist möglich, weil die Rettungsleitstelle neben der Wasserwacht Königsbrunn zusätzlich die Wasserwachten Mering, Bobingen und Augsburg anforderte sowie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die Berufsfeuerwehr Augsburg und den öffentlichen Rettungsdienst, einschließlich Notarzt. Der Hubschrauber kam von der Unfallklinik Murnau. „Wir haben den ganzen See intensiv abgesucht“, versichert der Einsatzleiter. Doch alle Überprüfungen sind negativ, das heißt, es werden keine Personen in Not oder gar leblos Unterwasser gefunden. Auch der Einsatz eines Sonargerätes bleibt an diesem Abend ergebnislos. Um 20.45 Uhr wird der Einsatz beendet.

Über die Böschung ans Ufer?

„Wir gehen davon aus, dass sich die drei Personen durch die dick bewachsene Böschung herausgequält haben“, so Wiesers Vermutung. Dass der ganze Aufwand doch umsonst war, will Wieser nicht gelten lassen. Solche Meldungen nähme die Polizei ernst und auch wenn – zum Glück – kein Notfall vorlag, habe das keine Konsequenzen für die Melderin und die gesuchten Personen. Die Einsatzkräfte seien froh, wenn sich die Menschen umeinander kümmern und verdächtige Beobachtungen melden.

Es kommt immer wieder zu Suchaktionen von vermeintlich im Wasser verunglückten Personen. Zuletzt im 15. Juni, als stundenlang nach einem 30-jährigen Mann im Lautersee gesucht wurde. Seine Kleidung und Mobiltelefon wurden am Ufer entdeckt, aber von dem Mann fehlte jede Spur. Glücklicher weise tauchte er wohlbehalten wieder auf, bei Freunden in Kaufbeuren. Seine Sachen hatte er einfach nur vergessen.

