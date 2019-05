vor 36 Min.

Große und Kleine tanzen zusammen

Die Sternenpolka tanzten Jung und Alt gemeinsam. Unter einem weiß-blauem Himmel traten Jugend und Aktivengruppe des Trachtenvereins D’Lechauer in Königsbrunn am 1. Mai zum Maibaumantanzen an.

Beim Maibaumantanzen in Königsbrunn zeigen Jugend- und Aktivengruppe der Lechauer ihr Können.

Von Hermann Schmid

Das „Maibaumantanzen“ des Königsbrunn Trachtenvereins D’Lechauer ist seit Jahren ein traditioneller Fixpunkt im Terminkalender der Stadt – und fast genauso fest ist auch der weiß-blaue Himmel, Bäume in Frühlingsfarben und eine wärmende Sonne zu diesem Termin. So war es auch gestern, so konnten gut 400 Zuschauer die Brauchtumsveranstaltung auf dem Marktplatz rund um den erst vor zwei Wochen aufgestellten neuen Maibaum genießen.

Trachtler-Vorsitzender Bernhard Dachs informierte über den neuen Maibaum. Knapp 30 Meter sei er hoch und 1,4 Tonnen schwer. Die Trachtler haben ihn aus einem ehemaligen Stadtwald von Königsbrunn geholt und vom Fällen bis zum Aufrichten rund 200 Arbeitsstunden aufgewandt. Im Gespräch verriet Dachs auch noch, warum der Stamm heuer im Unterschied zu früheren Jahren nicht mit weiß-blauem Rautenmuster verziert, sondern komplett entrindet und braun lasiert ist: Durch die viele Arbeit beim Renovieren des Trachtenheims (wir berichteten) fehlte den dafür zuständigen Vereinsmitgliedern einfach die Zeit für eine aufwendige Dekoration.

Auch die Ehrungen vom Ostersonntag holte der Verein nach

Weil Teile des Trachtenheims in den vergangenen Wochen eine Baustelle waren, musste der Verein heuer auch seinen Heimatabend am Ostersonntag ausfallen lassen. Die Ehrungen, die üblicherweise dann auf der Tagesordnung stehen, holten Bernhard Dachs und Julia Bamberg jetzt nach. In einer Pause zwischen zwei Tanzblöcken baten sie einige Mitglieder nach vor und ehrten sie für langjährige Treue zu Verein und Trachtengau.

Das Antanzen selbst folgte dem bewährten Muster: Die Lumpenbacher unter der Leitung von Marian Weser spielten ein Musikstück und begleiteten dann auch die Aktivengruppe bei Bandltanz, Schuhplattlern oder dem Mühlrad-Marsch. Dazwischen durfte immer wieder die Jugend ran, die zur Akkordeonmusik von Christian Weber ebenfalls flott auftanzte. Dass der Nachwuchs, – die jüngste Tänzerin ist grade mal drei Jahre alt – zumindest was die Freude am Tanzen angeht, mit den Erwachsenen schon ganz gut mithalten kann, das war besonders schön bei der Sternpolka zu sehen. Da tanzten Große und Kleine gemeinsam im Kreis.

