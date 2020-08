vor 33 Min.

Großeinsatz nach Brand in der Ziegelei in Schwabmünchen

Weil es in der Ziegelei in Schwabmünchen brannte, musste die Feuerwehr ausrücken.

Plus Mit sieben Fahrzeugen und schwerem Atemschutzgerät rückt die Feuerwehr in Schwabmünchen aus. Teile der Ziegelei stehen in Flammen. Die Freiwilligen müssen an mehreren Stellen löschen.

Von Felicitas Lachmayr

Eine dicke Rauchschwade ist am Dienstagmittag über den Schwabmünchner Norden gezogen, Brandgeruch lag in der Luft: In der Ziegelei Rapis an der Lechfelder Straße war ein Feuer ausgebrochen. Mit sieben Fahrzeugen und schwerem Atemschutzgerät musste die Schwabmünchner Feuerwehr ausrücken, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Um kurz vor 12 Uhr mittags ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Augenzeugen meldeten eine starke Rauchentwicklung an der Peter-Dörfler-Straße – eine Fehlinformation, wie die Einsatzkräfte kurz darauf feststellten. „Erst im Vorbeifahren haben wir gesehen, dass es etwas weiter nördlich an der Ziegelei brennt“, sagt Stefan Missenhardt, Kommandant der Schwabmünchner Feuerwehr.

In der Halle, in der die Ziegel gebrannt werden, brach ein Feuer aus

Aus der Anlage an der Lechfelder Straße stieg eine schwarze Rauchsäule empor. „Ein Kollege, der gerade auf dem Lechfeld unterwegs war, hatte die Rauchschwaden ebenfalls gesehen und uns angefunkt“, sagt Missenhardt. Vor Ort war schnell klar, woher der Rauch kam: Im östlichen Teil der Ziegelei war ein Feuer ausgebrochen.

Teile des Gebäudes, in dem die Ziegelbackstraße untergebracht ist, stand in Flammen. Bei Temperaturen von bis zu 800 Grad werden dort Ziegel gebrannt. Die dabei entstehenden Abgase werden über mehrere Rohre und Schächte in eine Reinigungsanlage geleitet, die sich außerhalb des Gebäudes befindet.

Teile dieser Anlage sowie einige Rohre standen in Flammen. „Ein Betriebsangehöriger war vor Ort und hat uns sofort eingewiesen“, sagt Missenhardt. Einer der Hauptbrandherde war seinen Angaben zufolge am Brennofen in der Halle. Von dort zogen die Flammen über die Rohre in die Reinigungsanlage. „Wir hatten mit mehreren Brandherden gleichzeitig zu kämpfen“, erklärt Missenhardt.

Die Schätzungen zur Höhe des Sachschadens gingen direkt nach dem Brand der Ziegelei noch weit auseinander. Bild: Christian Kruppe

Mit Wärmebildkameras suchte die Feuerwehr nach weiteren Brandherden

Insgesamt 34 Einsatzkräfte bemühten sich darum, die Flammen in Schach zu halten. Ein schwieriges Unterfangen, denn das Feuer war bereits in die Außenrohre gezogen. „Wir mussten zahlreiche Klappen öffnen und an mehreren Stellen löschen, um eine Ausbreitung zu verhindern“, sagt Feuerwehrkommandant Missenhardt. Die teils meterhohen Rohre seien nur mit tragbaren Leitern zu erreichen gewesen.

Wärmebildkameras halfen den Freiwilligen, die einzelnen Brandherde ausfindig zu machen. „Zum Glück konnten wir verhindern, dass das Feuer auf den Dachstuhl übergreift“, sagt Missenhardt.

Trotz der enormen Hitze in der Halle gelang es, das Feuer zu löschen. Drei Stunden waren die Freiwilligen im Einsatz. „Es war eine körperliche Hochleistung und enorme Belastung für alle Beteiligten“, sagt Kommandant Missenhardt. Denn die hohen Temperaturen im Gebäude machten ihnen zu schaffen. Nur mit entsprechender Schutzkleidung und schweren Atemschutzgeräten konnten sie die Halle betreten. „Für uns war es ein Großeinsatz“, sagt Missenhardt.

Doch der Feuerwehrkommandanten wurde nicht zum ersten Mal wegen eines Brands zur Ziegelei in Schwabmünchen gerufen. Vor einigen Jahren habe es dort einen ähnlichen Brand gegeben, erinnert sich Missenhardt. „Ich hatte sofort wieder die Bilder von damals vor Augen“, sagt er.

Verletzt wurde bei dem Brand in der Ziegelei am Dienstagmittag niemand. Bild: Christian Kruppe

Erste Schätzungen zum Schaden gehen weit auseinander

Verletzt wurde bei dem Brand in der Ziegelei am Dienstagmittag niemand. Notarzt und Rettungswagen waren zur Stelle. Auch die Schwabmünchner Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Die ersten Schätzungen zum Sachschaden gehen weit auseinander. Der Polizei zufolge könnten sich die Kosten auf 30.000 bis zu 150.000 Euro belaufen.

„Die genaue Höhe muss allerdings noch ermittelt werden, da das Ausmaß vor Ort nicht klar zu erkennen war“, betont Michael Krolob von der Schwabmünchner Polizei. Nach ersten Erkenntnissen geht er davon aus, dass ein Defekt das Feuer entfacht hatte. Demnach seien Schlacke und Produktionsrückstände in der Abluftreinigungsanlage offenbar in Brand geraten.

