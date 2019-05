15.05.2019

Großer Trubel für Zweiräder in der Eishalle

Das Sport-Event Rampa-Zamba geht in eine neue Runde. Matrix-Einrichtungsleiter Ralf Engelstätter möchte die Jugendlichen zum Sport motivieren und macht auf dem Zweirad selber eine gute Figur.

Beim Sportfestival Rampa-Zamba ist nicht nur körperliche Geschicklichkeit gefragt. Es gibt bei der zweiten Auflage des Events ein paar Änderungen.

Von Helga Mohm

Die Vorbereitungen zur zweiten Auflage des Action-Sport-Festivals Rampa-Zamba läuft auf Hochtouren. Ein paar Änderungen zum Vorjahr wird es geben. Das Sportevent findet in diesem Jahr noch während der Schulzeit, jedoch kurz vor den Sommerferien, von Freitag, 12. Juli, bis einschließlich Samstag, 20. Juli, in der Hydro-Tech Eisarena statt. Die Eishalle wird kurzerhand in eine Eventhalle, einen Skatepark mit Rampen, Pumptrack, Chill-Area und Party Location umgebaut. Neu im Programm aufgenommen ist der Trendsport Parkour.

Auf 1800 Quadratmetern kommen Skateboarder, BMX- und Scooterfahrer auf ihre Kosten. Aufgrund der hoch frequentierten Nutzung und Attraktivität im vergangenen Jahr wird es heuer einen wesentlich längeren und anspruchsvolleren Pumptrack geben. Auch die zahlreichen aktiven Scooterfahrer werden vielschichtigere und forderndere Hindernisse, Boxen und Rampen in der Eventhalle finden.

In Königsbrunn werden Hindernisse für die Sportart Parkour aufgebaut

Auf der Außenfläche der Eishalle werden für die Sportart Parkour verschiedenste Hindernisse aufgebaut, die mit eigener Muskelkraft springend oder kletternd, teils mit akrobatischen Einlagen überwunden werden müssen. „Parkour one“ aus Augsburg wird unter professioneller Leitung Schnupperkurse und Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene anbieten. Aber auch weniger sportlich ambitionierte Besucher können auf ein Getränk oder einen Snack vorbeischauen, mitfeiern, Freunde treffen und den lässigen Loungebereich zum Chillen nutzen.

Das Organisationsteam mit rund 20 ehrenamtlichen Jugendlichen ist mit großer Begeisterung eingebunden und bringt viele kreative Ideen mit ein. Da wird koordiniert, handwerklich Hand angelegt, Trainer verpflichtet, Dekoartikel kreiert sowie ein modernes Rahmenprogramm gestaltet.

Richy Bieger, ehemaliger BMX-Profi und seit über einem Jahr Streetworker in Königsbrunn, koordiniert die Veranstaltung und hat seine Beziehungen zu Sportlern aus der Szene, zu Unterstützern, Förderern sowie zu Sponsoren intensiviert und bereits einiges auf die Beine gestellt. Wichtige Partner und Sponsoren stehen schon in den Startlöchern. Mit im Boot sind unter anderem der Bayerische Jugendring und der Kreisjugendring Augsburg-Land.

Rampa-Zampa-Termin wurde gezielt nach dem Notenschluss gelegt

In den kommenden Tagen wird das Matrix-Team Schulen im Landkreis besuchen und umfassend informieren. Der Termin für das Sportevent Rampa-Zamba wurde ganz gezielt nach Notenschluss des laufenden Schuljahres gewählt. Matrix-Einrichtungsleiter Ralf Engelstätter und sein Team möchten die Schüler zur Aktivität bewegen, zum Sport motivieren, den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten bieten, sich auszuprobieren und dabei neue Erfahrungen zu sammeln. Bei verschiedenen Workshops mit unterschiedlichen Levels können Schulklassen vormittags die verschiedenen Disziplinen Skaten, BMX- und Scooterfahren sowie Parkour ausprobieren. Dabei stehen ihnen professionelle Trainer zur Seite. Der ortsansässige BMX-Verein MAC wird mit Fachkompetenz das Sportspektakel begleiten.

Das erste Eventwochenende steht im Zeichen der Contests und Wettbewerbe. Hier präsentieren sich alle Sportarten. Der Abend wird mit einer Party abgerundet. Eine große Abschlussparty inklusive einer Skatenight ist für Samstag, 20. Juli, geplant. „Ich möchte, dass die Jugendlichen aus dem Stadtgebiet nicht nur rumhängen, sondern möchte sie motivieren, Sport auszuprobieren und nachhaltig auszuüben“, erzählt der Rampa-Zamba-Projektleiter Richy Bieger.

