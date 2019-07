vor 36 Min.

Großes Dorffest am Wochenende in Gennach

Drei Tage mit Schießen, Musik und Oldtimern

Gemeinsam veranstalten der Schützenverein Edelweiß und die Musikkapelle Gennach am kommenden Wochenende, vom 12. bis 14. Juli, ein Dorffest. Im gesamten Bereich zwischen Kirche, Musikantenstadel, Kriegerdenkmal und Dorfstraße wird an diesen drei Tagen einiges geboten sein.

12. Juli, lädt der Schützenverein Edelweiß Gennach zum Sternschießen im Musikanten-stadel ein. Ab 18 Uhr können Schüler und Jugendliche ab zwölf Jahren, ab 20 Uhr dann auch Erwachsene, am Schießbetrieb teilnehmen. Dazu sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Unter Aufsicht des Schützenvereins werden die besten Schützen ermittelt. Als Preis erhält der Sieger eine Schießscheibe. Damit wird auch eine alte Tradition wieder zum Leben erweckt – bereits in den 1950er-Jahren und nach einer längeren Pause auch wieder um die Jahrtausendwende gab es in Gennach dieses Sternschießen.

13. Juli, greifen dann ab 20 Uhr die Gennacher Musiker zu ihren Instrumenten und unterhalten ihre Gäste mit einer Mischung aus traditioneller und moderner Blasmusik. Dirigent Andreas Hämmerle hat ein stimmungsvolles Programm vorbereitet. Auch die neu gekürte Miss ASM 2019, Simone Schweier, wird an diesem Abend zu sehen und auch zu hören sein.

14. Juli, steht ganz unter dem Motto „Oldtimer und Unterhaltung“. Die Teilnehmer der Fahrzeugsegnung und des Oldtimertreffens können ab 9 Uhr anreisen und ihre Fahrzeuge präsentieren. Es sind alle Fahrzeuggattungen willkommen und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst im Musikantenstadel mit dem Musikverein Langenneufnach. Nach dem Gottesdienst findet eine Fahrzeugsegnung im Bereich des Kriegerdenkmales und der Dorfstraße statt. Zum Mittagstisch spielen wieder die Musiker aus Langenneufnach. Ab 14 Uhr werden die Kinder und Jugendlichen der Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen bei Kaffee und Kuchen den Besuchern ihr Können präsentieren. Parallel dazu gibt es auch verschiedene Spiele für Kinder. Gegen Abend klingt die Veranstaltung aus.

An allen drei Tagen sorgen die Mitglieder der beiden Vereine für das leibliche Wohl ihrer Gäste. Am Freitag und Samstag gibt es zusätzlich einen Barbetrieb. (SZ)

