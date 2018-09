vor 53 Min.

Grüne antworten Söder im Schwabmünchner Festzelt

Der bayerische Ministerpräsident spricht am heutigen Mittwoch auf dem Michaeli-Markt. Nächste Woche kommt Katharina Schulze.

Von Pitt Schurian

Die Erwartung der Landkreis-CSU ist klar. Am heutigen Mittwochabend soll Markus Söder die gute Stimmung vom Münchner Postpalast überspringen lassen auf das Festzelt in Schwabmünchen. Ähnlich flammend wie am Wochenende beim Landesparteitag werde er wohl erklären, warum am 14. Oktober mehr Bayern seiner Partei die Stimme geben sollten. Denn für Söder und die CSU geht es um viel. Umfrageergebnisse zeigen, dass der Kurs der vergangenen Monate viele potenzielle Wähler aus dem bürgerlichen Lager irritiert hat.

Für die vielen Besucher des politischen Abends wird es jedoch erst einmal um einen Parkplatz gehen. Denn der Platz an der Holzheystraße ist durch das Bierzelt und weitere Aufbauten zum Michaeli-Markt blockiert. Die Holzheystraße wird, wie an Markttagen üblich, teilweise gesperrt.

Stadt und Polizei empfehlen Autofahrern, Stellplätze rechtzeitig abseits des Festplatzes zu suchen, zum Beispiel an der Stadthalle beziehungsweise den Leonhard-Wagner-Schulen.

Um 18 Uhr ist Einlass. Voraussichtlich um 19 Uhr wird die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen den Bayerischen Defiliermarsch anstimmen. Denn der Ministerpräsident wird pünktlich zum Einmarsch erwartet. Dirigent Wolfgang Siegert hat von den Organisatoren keine Vorgaben für die musikalische Umrahmung des Abends bekommen, aber sein Orchester ist prima vorbereitet. Vor 19 Uhr sollen einige Märsche und Polkas unterhalten, nach den Reden können die Musiker je nach Laune und Sitzfleisch des Publikums weitere Stücke bieten, falls gewünscht am Ende auch die Bayernhymne. Wolfgang Siegert weiß aus Erfahrung, dass sich Veranstalter da immer auf die Stadtmusikkapelle verlassen, den richtigen Ton zu finden, passend zum Fortgang des Abends.

Für die Sicherheit des Ministerpräsidenten und seiner Zuhörer sorgen zivile Beamte seines Personenschutzes und die Schwabmünchner Polizeiinspektion.

Die Begrüßung übernimmt CSU-Kreisvorsitzende Carolina Trautner, die offizielle Gastgeberin des Abends. Gleich darauf wird Söder das Rednerpult überlassen werden. Das soll ihm genügend Zeit sichern, seine Botschaften der Zuhörerschaft zu erläutern. Erst danach spricht Bezirksvorsitzender Markus Ferber. Und zum Abschluss wird das Goldene Buch der Stadt bereitliegen, ehe der Ministerpräsident gegen 21 Uhr wieder aufbrechen muss.

Eine Antwort auf Söder wollen die Grünen genau eine Woche später am 26. September im Schwabmünchner Festzelt geben. Ursprünglich war neben Parteichef Robert Habeck Ludwig Hartmann als Ehrengast und Redner für das Michaeli-Festzelt vorgesehen. Hartmann wird nun allerdings zeitgleich zum politischen Abend in Schwabmünchen im Bayerischen Fernsehen beim TV-Duell mit Ministerpräsident Markus Söder antreten.

Somit musste das heimische Wahlkampfteam um Direktkandidat Max Deisenhofer am Dienstag kurzfristig umplanen. Das hat nicht lange gedauert. Die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katharina Schulze, hat einen Auftritt zugesagt. Fast schon ein Heimspiel, denn es wird schon der dritte innerhalb weniger Monate in der Stadt.

Die 33-jährige Schulze informierte sich hier im April über Probleme der Geburtenstationen am Beispiel der Wertachkliniken. Im August war sie auf dem Singoldsand Festival. Max Deisenhofer ist schon voller Vorfreude: „Das Interesse ist groß, wir freuen uns auf viele gute Gespräche und wollen mit unseren Gästen auf einen gemütlichen Abend im Festzelt und auf interessante Reden anstoßen.“ Deisenhofer ist Direktkandidat in Augsburg-Land und ebenfalls Redner im Festzelt.

Hauptredner des Abends ist und bleibt Parteichef Robert Habeck. Der 49-jährige Schleswig-Holsteiner führt die Bundesgrünen seit einem guten halben Jahr an und ist regelmäßiger Gast in den TV-Politsendungen. Habeck ist eigentlich Schriftsteller, war zudem lange Minister und stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Anfang September hat Habeck freiwillig auf sein Ministeramt in Schleswig-Holstein verzichtet, um sich von da an komplett der Bundespolitik zu widmen.

Einlass ins Festzelt ist am Mittwoch, 26. September, ab 18.30 Uhr.

