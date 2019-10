vor 3 Min.

Grüne gründen Ortsverband

Zur Gründung kommt auch die neue Landesvorsitzende nach Großaitingen.

Von Hieronymus Schneider

Die Partei Bündnis 90/Die Grünen ist bundesweit und auch in Bayern im Aufwind. Das gute Ergebnis bei der Landtagswahl, wo die Grünen mit 17,5 Prozent die zweitstärkste Kraft und damit stärkste Oppositionspartei wurden, wirkt sich auch in vielen Neugründungen von Ortsverbänden aus. So wuchs auch in Großaitingen der Stammtisch der Grünen von anfänglich vier auf nun elf ständige Teilnehmer an, die jetzt im Gasthaus Grüner Kranz einen Ortsverband gründeten.

„Ich freue mich besonders über diese Neugründung in meiner Wahlheimat, die schon meine dritte im Kreisverband Augsburg-Land ist“, sagte der Kreisverbandssprecher Felix Senner.

400 Ortsverbände in Bayern

Am ersten Tag nach ihrer Wahl zur bayerischen Landesvorsitzenden reiste die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer gleich nach Großaitingen, um bei der Taufe des neuen Ortsverbandes dabei zu sein. In ihrem Grußwort wies sie mit Stolz darauf hin, dass es nun schon etwa 400 Ortsverbände mit nahezu 15000 Mitgliedern in Bayern gebe. Die neun anwesenden Mitglieder beschlossen formal die Gründung des Ortsverbandes.

Als dessen Sprecher (Vorsitzende) stellten sich Felix Senner und Susanne Rieß zur Wahl – sie wurden einstimmig bei eigener Enthaltung gewählt. Als Schriftführer kandidierte nur Horst Pamin. Nach dem einstimmigen Beschluss, dass diese Funktion von einem Mann alleine und nicht zusammen mit einer Frau ausgeübt werden darf, erhielt Pamin ebenfalls acht Stimmen bei eigener Enthaltung. Alle drei nahmen ihre Wahl an, weitere Funktionen wurden noch nicht besetzt. Senner nannte die Verkehrswende durch Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und Ausbau von Fahrradwegen, sowie den Artenschutz als seine wichtigsten Ziele. „Ich setze mich für einen pestizidfreien Landkreis ein“, sagte er am Ende der Gründungsversammlung.

Ökologischer Umbruch wird angestrebt

Die 26-jährige Landesvorsitzende Eva Lettenbauer aus Reichertswies im Landkreis Donau-Ries strebt den ökologischen Umbruch in Bayern in den nächsten zehn Jahren an. „Ein Klimaschutzgesetz ist dringend notwendig, aber dabei muss auch der soziale Frieden bewahrt werden. Wir müssen die sozialen und die ökologischen Fragen zusammen lösen und auch dafür sorgen, dass bezahlbare Wohnungen in den Heimatgemeinden der Bürger entstehen“, gab sie dem neuen Ortsverband als Marschroute mit auf den Weg.

