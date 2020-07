00:31 Uhr

Grüne haben neuen Vorstand gewählt

Neue Sprecher und Beisitzer in Schwabmünchen

Die Schwabmünchner Grünen haben ein neues Vorstandsteam gewählt. Als Sprecher fungiert jetzt Felix Zull, der neben seinem Schriftführeramt bei den Grünen im Landkreis auch Verantwortung in seiner Heimatstadt übernimmt.

Neu als Beisitzerinnen dabei sind Anna Huther und Juliane Vinzelberg, die nun neben der Tätigkeit als Geschäftsführerin im Kreisverband auch in Schwabmünchen mitwirkt. Somit wird die Dritte Bürgermeisterin Margit Stapf in Zukunft von einem weiblichen jungen Team unterstützt, welches Jutta Hirdina komplettiert. Schriftführer ist weiterhin Harald Seyrer, während Heike Uhrig dem Ortsverband wieder als Sprecherin und neue Stadträtin zur Verfügung steht. Die langjährige Sprecherin der Grünen in Schwabmünchen, Agnes Zimmermann, die nicht mehr antrat, wurde mit viel Beifall bedacht, als Margit Stapf ihre Arbeit bei den Grünen in Schwabmünchen würdigte. Agnes Zimmermann war viele Jahre Kreisrätin und treibende Kraft bei der Neugründung des Ortsverbandes in Schwabmünchen im Jahre 2012.

Ausblick in die Zukunft

Die neuen Herausforderungen der Grünen in Schwabmünchen und in der Region wurden von Heike Uhrig anschließend in1 einem Ausblick in die Zukunft zusammengefasst. (SZ)

