vor 35 Min.

Grüne sehen keinen Bedarf für Absprache

Bobinger Ortsverband verweist auf Recycling-Plakatierung

Bobingen Der Ortsverband der Bobinger Grünen schaltet sich ebenfalls in die Diskussion zum Thema Wahlplakate ein. Man sehe bei sich keinen Anlass zur Einschränkung bei der Wahlplakatierung, teilt der Ortsverband mit. Bei den vergangenen Wahlen seien dem Bedarf entsprechend im Stadtgebiet von Bobingen maßvoll Plakatständer aufgestellt oder Pappplakate aufgehängt worden, deswegen gebe es keinen Handlungsbedarf. „Der Bedarf an Plakaten zur Kommunalwahl ist bei uns sicherlich ein anderer, wenn man wie wir als Grüne in Bobingen und im Landkreis antritt und nicht nur in Bobingen wie die FBU“, sagte der Ortssprecher Kurt Ziegelmaier: „Dies wurde auch Herrn Ammer bei einem Vorgespräch mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass die Grünen keine umweltschädlichen Kunststoffplakate verwenden wie manche andere Parteien oder Wählergruppen in den vergangenen Wahlen.“ Aufgrund der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes würden beim Ortsverband teils jahrzehntealte Plakatständer und hundertprozentig recycelbare Pappplakate verwendet. (SZ)

