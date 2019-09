vor 59 Min.

Grüne stellen Kandidatin fürs Rathaus

Bezirkspolitikerin fürs Bürgermeisteramt

Die Königsbrunner Grünen wollen Kirsi Hofmeister-Streit ins Rennen um das Bürgermeisteramt schicken. Der Ortsverband habe sich einstimmig für sie entschieden, meldet dessen Sprecher Alwin Jung. Das letzte Wort hat aber die Nominierungsversammlung am 9. Oktober.

Kirsi Hofmeister-Streit ist bei den Grünen seit über 20 Jahren aktiv, hat weitreichende politische Erfahrung – unter anderem als Mitglied des Bezirkstags Schwaben – und war Fraktionsvorsitzende der Grünen-Bezirksräte in Bayern. Sie war Bezirksgeschäftsführerin der Grünen in Schwaben und leitete einige Zeit das Wahlkreisbüros der Bundestagsabgeordneten Ekin Deligöz.

Die 53-jährige Politikwissenschaftlerin ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Sie bringt mehrjährige Erfahrung als freiberufliche Trainerin und Coachin im Bereich der Erwachsenenbildung mit. Heute ist sie als Projektleiterin in der Personalentwicklung tätig. Mit ihrer langjährigen politischen Erfahrung und einer großen Bandbreite an Themen bringe sie beste Voraussetzungen für das Bürgermeisteramt mit, so Jung. (AZ)

Themen folgen