vor 9 Min.

Grüne wollen das Lechfeld erobern

Was der Lechfelder Ortsverband für die Wahlen 2020 sonst noch vorhat

Bei der ersten Klausur zur Kommunalwahl des Ortsverbands Lechfeld von Bündnis 90/Die Grünen sind zahlreiche Beschlüsse gefasst worden: So will der Ortsverband künftig nicht nur wie bisher in Untermeitingen, sondern auch in Graben und Klosterlechfeld eine Gemeinderatsliste für die Kommunalwahl 2020 aufstellen.

Bereits seit 1996 sind die Grünen erfolgreich im Gemeinderat in Untermeitingen vertreten. Auch für das Jahr 2020 ist eine Bewerbung um die Sitze im Gemeinderat in Planung. Peter Daake, Sprecher des Ortsverbands, nannte als Ziel eine Vergrößerung der Fraktion auf drei Sitze.

Sehr ehrgeizige Ziele haben die Grünen in Graben und Klosterlechfeld. Vorstandsmitglied Daniel Gunia wird mit Unterstützung von Uli Satzger eine Liste für Graben zusammenstellen und als Wahlvorschlag einbringen. Erste Kandidaten sind bereits gefunden, und eine Aufstellungsversammlung für das Ende des Jahres ist vorgesehen. Das Ziel ist der Einzug in den Gräbinger Gemeinderat mit ein bis zwei Sitzen.

Ganz ähnlich sieht es in Klosterlechfeld aus. Gerhard Bindacz-Liebert wird dort mit Unterstützung von Monika und Wolfgang Pavel eine Liste zusammenstellen. Ziel ist auch dort der Einzug in den Gemeinderat und Etablierung von Aktiven im Ort. Auch in Klosterlechfeld soll die Liste bis Ende des Jahres stehen.

Inhaltliche Schwerpunkte in den Ratsgremien möchten die Grünen mit den Themen Verkehrskonzepte zur Reduzierung des innerörtlichen Verkehrs, Müllvermeidung, Unterstützung der Artenvielfalt, maßvolle Ortsentwicklung und weiter verbesserte interkommunale Zusammenarbeit setzen. Theresa Probst und Phil Sander werden mithelfen, diese Ziele auch in sozialen Netzwerken wie Instagram bekannt zu machen. Besonders junge Menschen, die politisch aktiv werden möchten, sollen in allen drei Wahllisten bevorzugte Plätze erhalten. Damit möchte der Ortsverband der Tendenz Rechnung tragen, dass sich verstärkt junge Menschen für politische Arbeit mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz einsetzen. (SZ)

