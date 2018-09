vor 44 Min.

Grüne wollen mit Europa punkten

Parteiprominenz im Michaeli-Festzelt

Schwabmünchen Im Michaeli-Markt-Festzelt haben heute die Grünen das Wort. Einlass ist um 18.30 Uhr, die Reden sollen etwa um 19.15 Uhr beginnen. Die Stadtmusikkapelle wird ganz nach dem Motto der Grünen, „Heimatverbunden und weltoffen“, auch die Europahymne anstimmen. Vergangene Woche war es beim Besuch von Ministerpräsident Söder die Bayernhymne gewesen. Direktkandidat Maximilian Deisenhofer: „Wir leben sehr gerne in Bayern. Zugleich sind wir aber auch überzeugte Anhänger eines starken Europas.“ Er will in seiner Rede auf seine Ziele im Landtag und landkreisrelevante Themen eingehen. Spitzenkandidatin Katharina Schulze will die grüne Vision für Bayern erklären und dabei wieder frech und kämpferisch auftreten. Parteichef Robert Habeck wird als Hauptredner die aktuelle Situation in der Bundeshauptstadt Berlin kommentieren. (SZ)

Themen Folgen