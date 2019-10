vor 51 Min.

Grünes Licht für das Kinderquartier

Der Gemeinderat in Obermeitingen hält an den Plänen für das Kinderquartier fest – trotz einer immensen Kostensteigerung.

Von Sybille Heidemeyer

In seiner jüngsten Sitzung hat der Obermeitinger Gemeinderat grünes Licht für das „Kinderquartier Obermeitingen“ auf dem Kirchberg gegeben. Trotz einer prognostizierten Erhöhung der ursprünglich angesetzten 3,6 Millionen Euro Baukosten auf circa 4,9 Millionen Euro hält das Gremium an den im Mai 2018 gefassten Grundsatzbeschlüssen „Sanierung und Erweiterung der Alten Schule in eine Kindertageseinrichtung“ und „Sanierung im Bestand zur öffentlichen Nutzung“ fest. Die Gemeinde rechnet mit Fördermitteln in Höhe von 2,1 Millionen Euro.

Der Gemeinderat billigte einstimmig den Entwurf des Architekten Horst Hafermayer aus Ingenried, der in der Septembersitzung seine Pläne für das „Kinderquartier Obermeitingen“ mit drei Krippengruppen und einem Hort vorstellte (wir berichteten). In der alten Schule werden im Erdgeschoss ein Foyer, ein Krippengruppenraum, ein Begegnungsraum und eine von außen zugängliche barrierefreie Toilette entstehen. Im ersten Stock sehen die Pläne Räume für die öffentliche Nutzung und einen Speiseraum für die Hortkinder vor. Im Westen und im Süden bekommt die alte Schule je einen Anbau für zwei weitere Krippengruppen. In das Obergeschoss des südlichen Anbaus sollen die Hortkinder einziehen.

Neue Vergaberichtlinien für Grundstücke im Baugebiet Ost II

Im Rahmen der Bekanntgabe der in nicht-öffentlicher Sitzung gefallen Beschlüsse teilte Bürgermeister Erwin Losert (CSU) mit, dass die Gemeinde für den Erwerb dreier Grundstücke im Baugebiet Ost II neue Vergaberichtlinien festgelegt hat. Diese sind auf der Internetseite der Gemeinde einzusehen.

Die Gemeinde hat einen Auftrag für Bankettarbeiten an der Klosterlechfelder Straße in der Höhe von rund 25000 Euro vergeben.