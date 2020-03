28.03.2020

Gute Stimmung

Vorstand der Wehringer Musiker weitgehend im Amt

„Müsste ich ein Motto für diese Jahreshauptversammlung finden, dann wäre es Harmonie“ – so kommentierte Bürgermeister Manfred Nerlinger die aktuelle Situation im Musikverein Wehringen. Jung und Alt sind hier vertreten und kommen hervorragend miteinander aus. Besonders zu loben seien laut Nerlinger die tolle Jugendarbeit sowie die Organisation der erfolgreichen Kultur-Veranstaltung

Dem Lob an die Jugendarbeit im Verein und an der Grundschule schloss sich Dirigent Josef Utz an. Bei der Jahreshauptversammlung blickte der alte und neue Vorsitzende Andreas Jähnert auf das erfolgreiche Sommerfest 2019 sowie auf stabile Zahlen bei derzeit 406 Mitgliedern und 49 aktiven Musikanten in der Blaskapelle. Eine starke Jugendkapelle und Bläserklassen sind ein weiteres Standbein des Vereins. Als besonderen Termin gab Jähnert bekannt, dass die Blaskapelle im kommenden Jahr wieder an der Oiden Wiesn in München teilnehmen wird. Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand mit einer Ausnahme einstimmig bestätigt: Vorsitzender Andreas Jähnert, Zweiter Vorsitzender Hannes Vonay, Kassierer Michael Brem, Daniel Kränzle übernimmt das Amt des Schriftführers von Steffi Fischer, die auf eigenen Wunsch ausschied.

Bei den Beisitzern schieden auf eigenen Wunsch Alexandra Bechter, Robert Schaflitzl und Dennis Stöberl aus. Zu Beisitzern wurden gewählt: Manuel Thalhofer, Andrea Mosler, Lucia Egger, Christoph Mosler, Walter Haas, Andreas Misof, Josef Schmid, Matthias Mosler, Monika Vogt, Wolfgang Mahr. Robert Haas unterstützt Ulrich Egger jun. als weiterer Kassenprüfer. Jugendvertreterinnen sind Anna Kienle und Amelie Glockner. (SZ)

