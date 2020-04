Gymnasium Königsbrunn: So klappt der Unterricht im digitalen Klassenzimmer

Plus Für die Schüler heißt es auch nach den Osterferien: Unterricht zu Hause. Welche Erfahrungen Lehrer am Königsbrunner Gymnasium gemacht haben.

Mit der Verlängerung der Kontaktbeschränkung wird auch die Schulöffnung in Bayern noch länger auf sich warten lassen. So bekommen die Schüler also nach den Osterferien ihren Lernstoff und Aufgaben nach Hause geschickt. Doch wie funktioniert das System? Drei Lehrkräfte am Gymnasium Königsbrunn haben wir nach ihrem Eindruck und den Rückmeldungen seitens der Schüler und Eltern befragt.

Der stellvertretende Schulleiter, Studiendirektor Volker Täufer, sieht das Gymnasium in doppelter Hinsicht gut aufgestellt für diese besondere Situation. Zunächst sei man durch das vor Weihnachten installierte Elternportal, bei dem bis auf ein paar wenige Ausnahmen alle Eltern anmeldeten, in guter stetiger Kommunikation. Weiter habe man als Modellschule, „digitale Schule 2020“, bereits länger entsprechend Software installiert.

Lernstoff wird nur in den Kernfächern digital vermittelt

Freilich sei man trotz alledem genauso wenig wie alle anderen Schulen darauf eingestellt gewesen, die Schüler außerhalb des Klassenzimmers zu unterrichten, oder habe zuvor Lernstoff im größeren Rahmen online gestellt, sagt Täufer: „Unser Augenmerk war, die digitale Förderung und das elaborierte Level für die Schülerschaft engagiert voranzutreiben.“ Um die Schüler jetzt nicht zu überlasten, habe man sich im Kollegium aber darauf verständigt, dass man nur in den Kernfächern Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen und in den höheren Klassen auch Biologie, Physik und Chemie Lernstoff und Aufgaben stelle.

Täufer selbst hat in seinem Fach Deutsch den Schülern Arbeitsaufträge per E-Mail zugesendet und jeweils ab der zweiten Woche die Lösungen zur Vorwoche dazu geliefert. So konnte jeder in Selbstkontrolle korrigieren. Bei einem Übungsbeispiel zum Thema „Sachlicher Brief“ in der sechsten Klasse, gab er neben einem Lernbeispiel den Arbeitsauftrag an die Schüler, einen eigenen Brief im Word-Dokument an ihn zurückzusenden, den er in der direkten Kommentarfunktion korrigierte. Von 26 Schülern lieferten 20 ihre Rückmeldung ab. Noten gebe es auf die jetzigen Aufgaben nicht, das sei klar, und wenn der normale Betrieb wieder aufgenommen, so müsste man sicher auch einiges wiederholen.

Schüler kommen in digitalen Räumen zusammen

Der noch junge und erst seit einem Jahr an der Schule unterrichtende Studienrat Jakob Krüger hat jetzt vor allem Chemie in höheren Klassen im Homeschooling. Dabei erhielt er viel positives Echo seitens der Schüler, als er ab der zweiten Woche – in der ersten Woche arbeitete er noch mit Arbeitsaufträgen in E-Mails – die der Schule zugängige Software nutzte, um in Microsoft-Teams zu unterrichten. Dabei befinden sich die Schüler gemeinsam in entsprechenden digitalen Räumen, und man hat wie im normalen Unterricht die Möglichkeit der direkten Aussprache und Erklärung. Die Schüler stellen Fragen und bekommen sie sofort beantwortet, die anderen Schüler partizipieren im Mithören, ganz wie im normalen Unterricht. Zudem arbeitete er auch mit dem System One Note, eine Art Notizbuch. Er habe 80 Prozent seiner Schüler online erlebt, was auch für den später wieder stattfindenden Präsenzunterricht eine gute Voraussetzung sei.

Ebenfalls große Zufriedenheit mit genau dieser Arbeitsweise für sich wie für die Schüler erlebte Studiendirektor Andreas Siegmund. Derzeit unterrichtet er im Kernfach Mathe drei Klassenstufen (sechste, zehnte, zwölfte) „In der sechsten Klasse hatte ich sogar eine hundertprozentige Online-Präsenz meiner Schüler, und es hat viel Spaß bereitet, weil wir quasi im guten Austausch waren“, erklärt er. Mit einem passenden Stift sei es ihm möglich, auf den Bildschirm zu schreiben, für die Schüler mal schnell ein Beispiel vorzurechnen.

Lehrer in Königsbrunn freuen sich auf persönliches Wiedersehen

Bei aller Begeisterung freue er sich aber auch schon auf den Präsenzunterricht. Er habe auch Verständnis für die häusliche Belastung der Familien, da es nicht selbstverständlich sei, gerade wenn man mehrere Kinder in verschiedenen Klassenstufen oder vielleicht auch mehreren Schulen habe, jeweils mit der dann vielleicht unterschiedlichen Methodik oder Software perfekt zurechtzukommen.

Sehr hilfreich sei das neue Elternportal gewesen, um Fragen, Probleme und auch mal Frust von den Eltern aufzunehmen und etwas schneller lösen zu können.

