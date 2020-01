vor 51 Min.

Gymnasiumsweiher: Schonfrist für das Buschwerk?

Die vom Bauausschuss geplante Auslichtung des Ufers des Königsbrunner Gymnasiumsweihers wird wohl noch warten müssen. Was die Gründe dafür sind.

Von Adrian Bauer

Der Königsbrunner Gymnasiumsweiher liegt still da, ein paar Enten quaken am dicht bewachsenen Teil des Ufers. Das kaum durchdringliche Buschwerk am nördlichen Rand des Sees soll als Teil einer Neugestaltung des gesamten Areals eigentlich ausgelichtet werden, ein Spazierweg soll das kleine Gewässer vom Sport- und Freizeitpark West her erschließen. Ob es noch in diesem Winter damit klappt, ist aber fraglich.

Im November hatte sich der Bauausschuss der Stadt mit möglichen Varianten zur Umgestaltung des kleinen Gewässers samt dem Ufer beschäftigt. Die Mitglieder waren sich einig, dass die Seite zum Sportpark West hin auf jeden Fall bald ausgelichtet werden sollte. Einerseits, um den Weiher sichtbar zugänglicher zu machen, andererseits, damit dort nicht mehr so ungestört Partys gefeiert und Drogen konsumiert werden können. Für einen weiteren Ausbau gibt es noch keinen Beschluss, doch die Büsche könnte man noch vor Beginn der Vogelbrutsaison im März angehen, befanden die Räte.

Königsbrunnern fehlen Kapazitäten und Naturschutz-Absprachen

Allerdings zeigt sich, dass dies nicht ganz so einfach ist. Die Hoffnung, dass sich Landwirte finden ließen, die entsprechende Kapazitäten frei haben und die Arbeiten einigermaßen preisgünstig erledigen können, habe sich nicht erfüllt, sagte Bürgermeister Franz Feigl auf Anfrage unserer Redaktion: „Wir haben mehrere Betriebe angefragt. Aber die hatten nur begrenzte Kapazitäten und waren entsprechend sehr teuer.“ Der Betriebshof hat sich das Projekt zwar vorgemerkt, doch ob die städtischen Mitarbeiter neben ihren normalen Arbeiten dazu kommen, hängt stark von der Witterung ab.

Zudem braucht es wohl auch mehr Absprachen mit den Naturschutzbehörden, als zunächst angenommen. Wenn erst noch abmarkiert werden müsse, welche Büsche wegkönnen und welche stehen bleiben müssen, könnte es eng werden, die Arbeiten noch in diesem Winter zu erledigen.

Hier soll baldmöglichst Klarheit geschaffen werden. Angesichts der offenen Fragen sei es aber eher wahrscheinlich, dass die Auslichtungsaktion erst im kommenden Herbst beginnen kann. Ab Anfang Oktober ist die Brutzeit der Vögel beendet und Gebüsche dürfen bearbeitet werden.

Themen folgen