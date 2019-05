vor 19 Min.

Haartollen, Pünktchenkleider und viel Spaß

Beim Rock ’n’ Roll Day in Königsbrunn feiern Fans die Musik und das Lebensgefühl der 1950er und 60er. Dazu gibt es schicke Oldtimer und zwei gekürte Missen.

Von Helga Mohm

Pünktlich zum Start des diesjährigen Rock ‘n’ Roll Day rund um das Königsbrunner Jugendzentrum Matrix erhellte die Sonne das Festivalgelände und ließ den Glanz auf spektakuläre Pomadefrisuren und US-Boliden voll erstrahlen. Die Zeitreise in die Ära des Rock ’n’ Roll, untermauert mit heißen Rhythmen und schwungvolle Tönen, nutzen rund 500 Besucher mehrerer Generationen über den Nachmittag verteilt. Den markanten Rock ’n’ Roll und Rockabilly-Beat von drei Live Bands zelebrierten im Anschluss an das Familienfest knapp 150 Konzertbesucher. Die Musiker brachten nicht nur bei den Tänzern die Beine in Schwung, sondern bei fast allen Besuchern zumindest die Hüften zum wippen.

Für viele Fans ist Rockabilly mehr als ein musikalisches Genre – es ist ein Lebensgefühl. Die Musikrichtung prägt eine vielfältige, bunte Szene, die nicht nur den klassischen Sound liebt, sondern auch den Lifestyle der Fünfziger und Sechziger. Und so hat sich auch das Publikum in Schale geschmissen, zeigte sich im Vintagelook, teilweise stilecht mit spektakulären Haartollen, Pünktchenkleidern, lässigen Latzhosen oder stilvollen großen Locken.

Königsbrunn lassen sich von fetzigen Rhythmen mitreißen

Für mitreißenden Live-Rock ’n’ Roll, fetzigen Boogie Woogie und melodiöse Countryrhythmen sorgten die Bands Diner 59 sowie Hold on Tight mit altbekannten Hits wie „Let’s Rock“ und lockten gleich zu Beginn die ersten flotten Tänzer. Die Königsbrunner Line-Dance Group Wild Boots präsentierte rhythmische Choreografien und verwöhnte die Besucher mit einer reichhalten Kuchenauswahl. Am Bud Spencer Grill sorgte das Matrix-Team mit Gegrilltem für das wohlige Bauchgefühl. Auch die kleinen Besucher kamen nicht zu kurz. Kinderschminken, Hüpfburg und ein Clown sorgten für gute Laune und lachende Gesichter.

Stilechte Outfits und das Perfekte für drunter und drüber fanden Fans am Stand von Bright House Vintage aus Nürnberg. Neben Tellerröcken, bauschigen Petticoats oder bunten auffallenden Kleidern mit Blüten- oder Rosenmustern war hier teils originelle Männerkleidung zu bekommen. Die passenden Accessoires wie Hüte, Caps, Schuhe und Brillen wanderten ebenfalls in Einkaufstüten. Ines und Christian aus München nutzten nicht nur die Gelegenheit zum Einkauf beim Rock ’n’ Roll Day, sondern gleich auch für einen Haarschnitt vom Friseurteam Klas aus Königsbrunn perfekt abgestimmt zum Styling.

Bewundernde Blicke gab es auch für die im glanzvollem Lack und Chrom erstrahlten Oldtimer-Autos der American Car Friends Augsburg vor dem Matrixgelände oder den kleinen spritzigen Hot-Rods. Auch Bürgermeister Franz Feigl nutzte die Chance in einem US-Boliden Platz zu nehmen. Ein Blick unter die Motorhaube und ein Pläuschchen mit den stolzen Besitzern, ihren Erfahrungen und Erlebnissen rund um diese Schlitten brachten einige Anekdoten zum Vorschein.

Unter 14 Teilnehmerinnen wurde die 26-jährige Roxy aus Regensburg zur Miss Rockabella gekürt und die 31-jährige Jessi aus Heidelberg erhielt den Titel Miss Classic Car.

So richtig ab ging es dann im Matrixsaal zu den flotten Klängen der Dancing Creeps aus Augsburg, den Boogie-Tones aus Franken sowie den Catburys aus Egling bei Landsberg. Mit vollem Power schwangen die erfahrenen Musiker ihre Instrumente, spielten sich in die Herzen der Zuhörer und brachten die Tänzerinnen und Tänzer heftig zum Schwitzen. Kurz: Der Rock’n Roll Day in Königsbrunn ist ein Fest für die Ohren, die Augen und den ganzen Körper.

