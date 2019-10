15:12 Uhr

Haben hier Fahrräder bald Vorrang vor Autos?

Wegen des Lechparks in Untermeitingen beschäftigt sich das Gremium mit der Verkehrssituation.

Von Uwe Bolten

Im Rahmen der Beratungen über den Lechpark spielten auch die Verkehrsflüsse rund um Untermeitingen eine Rolle. Die Gemeinde Klosterlechfeld bat um Prüfung der zu erwartenden Verkehrsbelastung in der Region. Dies könne nach Aussage von Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp nicht im Rahmen der Bauleitplanung geschehen. Die Verkehrssituation nach der Reaktivierung werde derzeit überprüft, sagte er.

In diesem Zusammenhang schlug Gemeinderätin Marianne Grönninger (Grüne) vor, die Benzstraße als Fahrradstraße umzuwidmen. „Mit der Freigabe für den Autoverkehr hätten Räder Vorrang, Autos könnten sie unter starker Rücksichtnahme nutzen. Das kostet, bis auf die Installation entsprechender Schilder, nichts“, begründete sie den Vorschlag. Schropp nahm die Idee auf und sicherte eine Prüfung des Sachverhaltes zu.

Einen weiteren Ansatz, die Nordstraße mit in die Überlegungen einzubeziehen, lehnte Bernd Früchtl (SPD) mit der Begründung ab, dass es sich hierbei um eine reine Interessenslage für Klosterlechfeld handle.

Werbebanner: Nach Regelungen der bayerischen Bauordnung bedürfen Werbeanlagen, dazu gehören auch sogenannte Banner, keiner Genehmigung, wenn sie die Fläche eines Quadratmeters nicht überschreiten. Im Falle der zu bescheidenden Bauvoranfrage zur Errichtung von Werbebannern an der Römerstraße lagen jedoch deutlich größere Flächen zugrunde. Die Meinungen im Rat pendelten zwischen Verständnis für die wirtschaftlichen Interessen bis zur Ablehnung, da große Werbeflächen das Ortsbild zerstörten. Ebenso war sich der Rat einig, dass man mit der zu fällenden Entscheidung einen Präzedenzfall für weitere Gesuche schaffen könnte. „Es wird in solchen Fällen immer ein Antrag im begründeten Einzelfall sein und bleiben“, konstatierte Schropp. Auch dürfe das Banner nur für das eigene Unternehmen werben, nicht für andere Produkte. Ebenso sollten die großflächigen Werbeanlagen nicht als Sichtschutz zweckentfremdet eingesetzt werden, so der Bürgermeister. Im vorliegenden Fall wurde die Anfrage einstimmig abgelehnt und die Anbringung der Banner nicht genehmigt.

Sonstiges: Für weitere Bauanträge zur Errichtung einer Terrassenüberdachung am Eschenweg 6, dem Neubau eines Einfamilienhauses an der Fellhornstraße 4 und 6 sowie am Hohen-Ifen-Weg 9 wurde das Genehmigungsfreistellungsverfahren beantragt und wurde dem Rat nur zur Kenntnis gegeben.

