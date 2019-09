vor 35 Min.

Haha … Moment, was?

Markus Barth präsentiert sein neues Soloprogramm in der Schwabmünchner Stadthalle

Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid präsentiert am Donnerstag, 26. September, ein witziges Kerlchen in der Schwabmünchner Stadthalle: Mario Barth. Er ist Comedian, Kabarettist, Buchautor und neuerdings Moderator einer eigenen Comedyshow.

Das neue Stand-up-Soloprogramm hat den Titel „Haha... Moment, was?“. Ein halbes Jahr war Markus Barth auf Reisen und seit er zurück ist, besteht sein Leben fast ausschließlich aus „Haha... Moment, was?“-Situationen. Das ist diese Millisekunde zwischen spontanem Lachen und „Oh verdammt, die meinen das ernst!“. Zwischen „Du verarschst mich doch!“ und „Hui, du machst das aber hartnäckig!“. Zwischen „Weißte, was ich gerade verstanden habe?“ und „Ach, das hast du wirklich gesagt?“.

Kurz: Die Momente, in denen einem schlagartig klar wird, dass die globale Kaffeetafel bisweilen gehörig einen an der Waffel hat. Und diese Momente sind überall: im Supermarkt, in der Politik, der Religion, an der Wursttheke, in der U-Bahn und in Veronika-Ferres-Tweets. Markus Barth zeigt in seinem neuen Stand-up Programm den einzig sinnvollen Umgang mit akutem Weltenwahnsinn auf: Lachen, wundern, wieder lachen. Hilft doch alles nix. Natürlich kann man das Leben bierernst nehmen. Aber wer bei Bier ernst bleibt, hat ja wohl überhaupt nichts verstanden.

Barth ist auch Autor für Fernsehsendungen wie Ladykracher und die Heute-Show sowie von zahlreichen Büchern wie „Der Genitiv ist dem Streber sein Sex“, „Mettwurst ist kein Smoothie“ oder „Soja-Steak an Vollmondwasser“.

Im Vorverkauf kostet der Eintritt 18 Euro (22 Euro an der Abendkasse), Schüler und Studenten zahlen 13 Euro (17 Euro an der Abendkasse).

Einlass ist am Donnerstag in der Stadthalle ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Karten gibt es in der Buchhandlung oder telefonisch unter 08232/712952 sowie im Internet unter www.buchhhandlung-schmid.de.

