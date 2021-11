Handball

vor 20 Min.

Gelungener Heimspielabend für Schwabmünchen

Plus Das war ein Heimspielabend so ganz nach dem Geschmack der Schwabmünchner Fans: Erst besiegten die Männer im Derby Bobingen, und danach waren die Frauen erfolgreich.

Von Holger Hübenthal

Es war einer dieser ganz besonderen Abende, die über 300 Fans am Samstagabend in der Schwabmünchner Hans-Nebauer-Sporthalle erleben durften. In dem erwartet intensiven Derby behielt der TSV Schwabmünchen am Ende verdient mit 35:29 die Oberhand über den TSV Bobingen und übernimmt nach vier Spieltagen die Tabellenspitze der Staffel A der Bezirksoberliga. Ebenfalls vor großer Kulisse trugen die Landesligafrauen ihren Teil zu einem aus Schwabmünchner Sicht tollen Handball-Event bei und bezwangen den PSV München nach einer tollen Leistung mit 32:19.

