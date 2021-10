Kantersieg für die Bobinger Handballer zum Auftakt

Mit einem deutlichen Erfolg sind die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Bobingen in die Saison gestartet: 37:22 gewannen die Singoldstädter gegen die Reservemannschaft des TSV Friedberg.

Die Heimmannschaft startete sofort mit einer gelungen Abwehraktion und einem schnellen Tor, genau nach ihrem Matchplan. Dieser ging über die ganze Partie perfekt auf. Anfangs konnte die junge Mannschaft aus Friedberg noch gut mithalten, doch die Abwehr der Bobinger wurde im Laufe der Partie immer stärker. Zur Halbzeit war schon ein sehr guter Vorsprung von 20:10 erspielt worden.

Die Singoldstädter starteten auch in der zweiten Halbzeit genauso, wie sie aufgehört haben. Die Partie wurde souverän zu Ende gespielt. Ein gelungener Auftakt für die Mannen um Kapitän Moritz Müller. "Es war heute eine super Mannschaftsleistung. Jeder im Team konnte überzeugen und hat seinen Teil beigetragen für den souveränen Erfolg", so Müller.

Die Bobinger haben den Auftakt in eine schwierige Saison gemeistert. Die nächste Bewährungsprobe steht schon nächste Woche an. Die Singoldstädter gastieren am Samstag beim TSV Meitingen.

TSV Bobingen: Gebauer, Lenz (beide Tor); Pillmayr (8/4), Müller M. (5), Müller T. (4), Kraus (4), Huber (3), Arlt (3), Deininger (3), Riedlinger (2), Winkler (2), Steininger (1), Pfeffer (1), Stadlmair (1)