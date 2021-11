Königsbrunn siegt erneut

Einen prima Start haben die Königsbrunner Handballer in der Bezirksoberliga hingelegt. Beim 32:30 gegen die HSG Lauingen/Wittislingen gab es den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Vor einer prall gefüllten Willi-Oppenländer-Halle konnte die erste Mannschaft des BHC Königsbrunn am Samstagabend gegen die HSG Lauingen/ Wittislingen bereits den zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern. Wie erwartet, ging es im einzigen Spiel der Staffel B der Bezirksoberliga Schwaben heiß her, und so war es kein Wunder, dass sich auch etliche Spieler und Trainer zukünftiger Gegner in die Halle begaben, um ihre Spielvorbereitung für die kommenden Wochen voranzutreiben.

Der BHC startete mit einer konzentrierten und engagierten Leistung gegen die HSG in die Partie und konnte sich durch schnelle Treffer früh mit 6:3 absetzen. In einer fairen, aber harten Partie konnte die Mannschaft von Trainer Hiermeier immer wieder schöne Tore erzielen und erspielte sich beim Stand von 10:5 das erste Mal eine Fünf-Tore-Führung. Leider musste Tim Sailer nach einer unglücklichen Aktion im Gegenstoß der HSG mit einer Roten Karte kurz vor der Halbzeit vom Feld. Durch zahlreiche unkonzentrierte Aktionen mussten die Brunnenstädter daraufhin ihr Polster etwas hergeben und gingen mit einer 18:15 Führung in die Kabine.

Nico Bartsch eröffnete den zweiten Durchgang mit einem seiner insgesamt acht Treffern an diesem Abend. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem der BHC bis zur 45. Minute immer eine Drei-Tore-Führung behaupten konnte und sich im Anschluss noch einmal eine kleinere Schwächephase genehmigte. Pünktlich zur Crunch-Time erhöhte Jonas Beran mit einem seiner insgesamt sechs verwandelten Strafwürfen auf 28:25, und nun ließ der Gastgeber nichts mehr anbrennen. Am Ende durfte der 32:30-Heimsieg mit einem ausgelassenen Publikum gefeiert werden.

Tore: Beran (6/7 7 m), Grobe A. (3), Bartsch (8), Grobe M. (3), Alber (2), Steinbrecher (5), Sailer (2), Herzog M. (3)