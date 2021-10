Königsbrunner Männer starten mit Heimspiel in die Saison

Auch die Königsbrunner Bezirksoberliga-Handballer steigen jetzt in die Saison ein.

595 Tage ist das letzte Heimspiel der ersten Männermannschaft des BHC Königsbrunn bereits her. Zwei abgebrochene Saisons und eine gefühlt endlose Vorbereitungsphase später steht das Team von Coach Michael Hiermeier vor der Rückkehr in die Willi-Oppenländer-Halle. Am kommenden Samstag um 19.30 Uhr, empfängt die Mannschaft im neuen Play-off-Modus den ersten Liga Gegner aus Niederraunau.

Neben diversen Kraft- und Ausdauereinheiten konnte sich die Mannschaft seit Mitte des Jahres in der Halle bestens auf die Saison vorbereiten. Auch das jährliche Trainingslager in Sölden half, die gewohnten Abläufe noch einmal zu festigen, und so konnte man alle Testspiele bis auf eines, trotz stark variierender Kaderkonstellationen, gewinnen.

Routinier Sven Bartsch hat Karriere beendet

Personell musste lediglich das Karriereende des Routiniers Sven Bartsch hingenommen werden. Außerdem konnten weitere Spieler aus der letztjährigen Reservemannschaft ins Team integriert werden. Jedoch sollten sich Kapitän Mathias Grobe und seine Mitstreiter nicht zu sehr auf einen guten Trainingsstand verlassen. Der Gegner aus Niederraunau dürfte nach den ersten beiden Niederlagen auf Wiedergutmachung brennen. Obendrein kann man sich gerade zu Beginn dieser Saison, aufgrund der langen Pause, nicht auf die Einschätzung der Kaderstärke aus den vorhergehenden Jahren verlassen. Mit einer konzentrierten Leistung und dem nötigen Respekt vor dem Gegner dürften die BHC Herren allerdings gute Chancen haben, die ersten Punkte auf ihrem Konto verbuchen zu können.

Tickets für das Spiel gibt es an der Abendkasse, es gelten die 3G-Plus-Regeln.