Königsbrunner weiter auf Erfolgskurs

Eine blitzsaubere Bilanz weisen die Königsbrunner Handballer auf: In drei Spielen gab es drei Siege.

Am Wochenende konnten die Herren 1 des BHC Königsbrunn ihren ersten Auswärtssieg beim 27:23 in Kissing für sich verbuchen und führen die Tabelle nun mit null Minuspunkten an. Ein Selbstläufer war der erste Auswärtssieg aber nicht. Coach Hiermeier musste neben angeschlagenen Stammkräften auch ein paar weitere Ausfälle hinnehmen und somit einige taktische Umstellungen vornehmen.

Und trotz einer 6:2-Führung der Kissinger Gastgeber kämpfte sich das Gästeteam wieder zurück in das Spiel. Ein starker Florian Beier steuerte seinen vierten von insgesamt starken zehn Treffern zur ersten 11:10-Führung kurz vor der Halbzeit bei. Mit einem sehenswerten Tor von Kapitän Matthias Grobe ging es beim Stand von 12:12 in die Pause.

Trotz seiner personellen Umstände wusste der BHC noch weitere Reserven in einem hitzigen Spiel zu mobilisieren. Mit einer geschlossenen Offensivleistung und einem starken "Chung" Robin Schneeberger zwischen den Pfosten gelangen etliche gelungene schnelle Angriffe. Schlussendlich konnte man sich erst in der 53. Spielminute mit drei Toren von einem hartnäckigen Gegner absetzen und am Ende einen 27:23-Erfolg für sich verbuchen.