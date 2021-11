Handball

vor 17 Min.

Schwabmünchen unterliegt im Spitzenspiel

Plus Die Handballer des TSV Schwabmünchen mussten sich im Spitzenspiel der Bezirksoberliga knapp geschlagen geben, während die Landesliga-Frauen ihre Siegesserie fortsetzen.

Von Holger Hübenthal

Zwei mitreißende Spiele mit einer aus Schwabmünchner Sicht gemischten Bilanz sorgten am Samstagabend in der Hans-Nebauer-Sporthalle für einen besonderen Handballabend, dem leider eine entscheidende Zutat fehlte - die Corona-bedingt nahezu komplett ausgesperrte Fangemeinde. Im Spitzenspiel der Bezirksoberliga Staffel A unterlagen die Gelb-Blauen dem Ligafavoriten VfL Günzburg II nach hartem Kampf mit 31:34. Die Landesligafrauen blieben auch im vierten Spiel in Serie ungeschlagen und bezwangen den TSV Vaterstetten mit 35:29.

