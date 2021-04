Handel und Industrie im Kreis Augsburg klagen über Lieferengpässe

Plus Industrie- und Handwerksbetriebe im Landkreis Augsburg berichten von immensen Lieferengpässen. Kunden müssen deshalb mit höheren Preisen rechnen.

Häuslebauer, Heimwerker und diejenigen, die einfach auf der Suche nach einem neuen Regal sind, sehen sich im Landkreis Augsburg mit einem Problem konfrontiert: Die Preise steigen, die Auswahl wird kleiner. Matthias Köppel, Leiter des Geschäftsbereichs Standortpolitik der Industrie- und Handelskammer (IHK), sagt: "Bei gewissen Rohstoffen, Baustoffen und Materialien kommt es derzeit zu hohen Preissteigerungen oder Engpässen." Die Gründe sind vielfältig, die Blockade im Suezkanal und die Corona-Pandemie sind nur zwei davon.

Bis zu 40 Wochen Lieferzeit von Kunststoff im Landkreis Augsburg

Robert Karl betreibt in Untermeitingen das Schweißtechnik-Unternehmen Karl. "Massive Lieferengpässe gibt es bei Kunststoffgranulat", berichtet er. Das benötigt er zur Herstellung von Spritzgießteilen.

Weitere gängige Kunststoffmaterialien, die das Unternehmen benötigt, sind momentan nicht lieferbar – oder nur mit immenser Wartezeit. Bis zu 40 Wochen kann die Lieferung bei bestimmten Materialien momentan dauern, sagt Karl. Normalerweise sind es zwei bis drei Wochen. Dass es immer mal wieder einen Engpass gibt, der auf einen Hersteller oder eine ausgefallene Raffinerie zurückzuführen ist, sei normal. Momentan handele es sich aber definitiv um eine Ausnahmesituation: "Wie es jetzt ist, dass alle Kunststoff-Materialien knapp oder nicht lieferbar sind, hatten wir noch nie", sagt er.

Stockender weltweiter Handel beeinflusst Lieferungen an den Landkreis

Das macht sich im Preis für die Materialien bemerkbar. Karl berichtet von einem befreundeten, ebenfalls kunststoffverarbeitenden Unternehmen: "Einen Lastwagen voll Kunststoffgranulat ersteigerten sie nur, weil sie das Höchstgebot abgaben." Das sei die einzige Möglichkeit gewesen, an das Material zu kommen. Von seinem Großhändler hat er gehört, dass China momentan den Markt leer kaufe.

Häuslebauer können sich ebenfalls auf höhere Preise und Wartezeiten einstellen, denn die Kunststoff-Engpässe wirken sich auf die Baubranche aus. Laut Dennis Sesar vom Baustoffhandel Weber in Diedorf sind außerdem Holz und Dämmstoffe betroffen. Die Gründe für die Engpässe sind verschieden: "Im Holzbereich ist das Problem, dass die USA höhere Preise bezahlen", erklärt Sesar. Bei den Kunststoffen gebe es Probleme in den Lieferketten, da spiele die Havarie des Containerschiffs "Ever Given" eine Rolle, das im März sechs Tage den Suezkanal blockiert hatte und so weltweit starke Verzögerungen verursachte. "So ein extremer, breitflächiger Engpass ist eine Ausnahme", sagt Sesar. Für viele Stoffe könne er seinen Kunden immerhin Alternativen anbieten. Die sind bisweilen sogar umweltfreundlicher, oft aber teurer.

Auch die Firma Weber in Diedorf erfährt Lieferengpässe bei einigen Baustoffen. Foto: Marcus Merk

Kurzarbeit bei Schreinerei-Zulieferern: Holzmöbel werden teurer

Auch wer im Landkreis Augsburg auf der Suche nach Möbeln ist, wird wohl tiefer in die Tasche greifen müssen: Bei Michael Arbter von der gleichnamigen Schreinerei in Bobingen sind Dekor-Spanplatten für die Möbelproduktion momentan rar. Statt ein paar Tage beträgt die Lieferzeit sechs bis acht Wochen. "Das haben wir davor noch nie gehabt, dass es solche Lieferengpässe gibt", sagt der Schreiner. Das hat zur Folge, dass nun die Preise für die Spanplatten ansteigen - etwa zwei bis drei Prozent. Und somit auch für die Möbel. "Ich erwarte aber, dass es im Laufe des Jahres noch mehr wird", erklärt Arbter.



Die Ursache der Lieferengpässe sieht Arbter eindeutig in der Corona-Pandemie: Vergangenes Jahr und Anfang dieses Jahres hätten die Hersteller der Spanplatten ihre Produktion aufgrund von Kurzarbeit so heruntergefahren, "dass sie nun nicht mehr hinterherkommen", erklärt Arbter. Er erwartet, dass der Materialmangel noch einige Monate andauern werde.

Im Industriepark in Gersthofen gibt es vereinzelt Engpässe

Bei den Chemieunternehmen im Industriepark in Gersthofen herrsche teilweise Knappheit bei Karton-Verpackungen, erklärt Pressesprecherin Ingrid Knöpfle. Die benötigen manche Unternehmen aus dem Park für die Lieferung kleinerer Mengen Feststoffe. "Da muss man mit dem Kunden zusammen gucken, ob man auf andere Verpackungen umsteigen kann", sagt Knöpfle.

Hier gibt es aktuell nur punktuell Lieferengpässe: Der Industriepark in Gersthofen Foto: Marcus Merk (Archiv)

Größere Engpässe im Rohstoffbereich gebe es bei den Gersthofer Chemiefirmen nur vereinzelt. Ein Unternehmen habe Probleme mit einer verzögerten Lieferung gehabt, sagt die Pressesprecherin. Schuld war das Containerschiff "Ever Given". Zum Äußersten, also einer Abstellung der Produktion, sei es nicht gekommen. Aber: "Viele Menschen waren damit beschäftigt, das Problem zu lösen."

Gar keine Probleme gibt es bei Sortimo in Zusmarshausen. Das Unternehmen baut Werkzeugkästen, Regale und Dachträger, die Handwerkern das Verstauen ihrer Ausrüstung im Fahrzeug erleichtern sollen. Peter Siegle, der bei Sortimo für die Lieferketten zuständig ist, sagt: "Wir haben aktuell keine Engpässe zu verzeichnen." Den "historischen Widrigkeiten" zum Trotz sei das Unternehmen weiterhin in der Lage, Kunden bestmöglich zu versorgen. Denn den Materialbedarf habe man langfristig gesichert.

Nicht alle im Automobilbereich bleiben verschont: Daimler etwa schickte am Mittwoch Tausende Beschäftigte wegen Chipmangels in Kurzarbeit.

