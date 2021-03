vor 33 Min.

Haus für Kinder: Mehr Spielfläche als Stellplätze

An dieser Zufahrt zum Haus für Kinder sollen die Stellplätze für die Eltern angelegt werden.

Plus Warum der Plan für das "Haus für Kinder" in Langerringen geändert wird. Auch beim Bebauungsplan Linderhofstraße gibt es Änderungen.

Von Hieronymus Schneider

Der Kindergarten St. Gallus am südlichen Beginn der Hauptstraße wird durch ein "Haus für Kinder" erweitert. Dafür wurde von der Gemeinde ein Grundstück erworben, das unmittelbar an den bestehenden Spielplatz angrenzt. Die Aushubarbeiten haben schon begonnen.

Im Neubau ist Platz für etwa 50 Kinder

In dem Neubau können rund 50 Kinder, überwiegend in Krippengruppen, zusätzlich zu den etwa 100 bereits bestehenden Betreuungsplätzen im Kindergarten aufgenommen werden. Die Planung des Schwabmünchner Architekten Jörg Naujok wurde nun geringfügig geändert. Das Gebäude rückt um einen Meter nach Norden und die etwa zehn Stellplätze für die Eltern werden entlang der Zufahrt von der Viktor-von-Scheffel-Straße bis zum Eingang des Kinderhauses angelegt. Dadurch bleibt die etwa 150 Quadratmeter große Spielfläche in voller Größe erhalten und wird nicht für Stellplätze geschmälert.

Gefälle wird verringert "An der Linderhofstraße"

Auch beim Bebauungsplan "An der Linderhofstraße" wird eine Änderung vorgenommen. Die Höhenlagen der Erschließungsstraße und der an die Linderhofstraße angrenzenden Häuser werden neu festgesetzt. Damit sollen das Gefälle der Erschließungsstraße am Beginn der Hanglage um etwa einen Meter verringert und die oberen Häuser etwas abgesenkt werden. Der geänderte Bebauungsplan wird nun erneut vier Wochen öffentlich ausgelegt.

Landwirt erweitert Biogasanlage

Weiter wurden in der Gemeinderatssitzung der Erweiterung einer bestehenden Biogasanlage am nördlichen Ortsrand, dem Neubau eines Einfamilienhauses in der Schwabmühlhauser Straße und der Errichtung einer Garage im Bergleweg einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Bei der Biogasanlage handelt es sich um einen privilegierten landwirtschaftlichen Betrieb, der einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung durch das Landratsamt bedarf. Durch den beantragten Bau eines Gärresttrockners, eines Abluftwäschers und Lagertanks mit Aktivkohlefilter werde nach Ansicht der Genehmigungsbehörde der Immissionsschutz für die Gemeinde nicht beeinträchtigt.

Fehler in der Satzung für Bestattungsgebühren

Die bereits beschlossene Erhöhung der Bestattungsgebühren musste aufgrund eines Versehens in der Satzungsausfertigung ergänzt werden. Der Posten "Friedhofsdienst je Sterbefall 75 Euro" wurde ergänzt und der Preis für das Ausheben und Schließen eines Tiefgrabes für Personen über sechs Jahren von 349 auf 439 Euro berichtigt.

Glasfaserausbau beginnt in der Hiltenfinger Straße

Abschließend gab Bürgermeister Marcus Knoll bekannt, dass der Glasfaserausbau in den nächsten Wochen von der Hiltenfinger Straße ausgehend in südlicher Richtung in die dortigen Wohnsiedlungen beginnen wird. Dort kann an eine schon vorhandene Glasfaserleitung angeschlossen werden. Die Arbeiten führt die Firma Krono Bau aus Großaitingen im Auftrag von LEW/Telnet aus.

