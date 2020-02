vor 42 Min.

Haushalt: Königsbrunn macht Weg frei für große Investitionen

Zwischen Café Müller und Europaplatz soll nach dem Umbau alles in einem einheitlichen Straßenbelag gestaltet werden.

Der Königsbrunner Stadtrat hat den Haushalt für 2020 verabschiedet. 33 Millionen Euro sind darin für Bauprojekte und Grunderwerb vorgesehen. Wo es Kritik gibt.

Von Adrian Bauer

Das Budget für die Arbeit der Stadt Königsbrunn für das laufende Jahr steht: Der Stadtrat hat am Dienstagabend den Stellenplan und den Haushalt für 2020 einstimmig verabschiedet. Gegenstimmen gab es bei der Übertragung der Haushaltsreste des Vorjahrs, den Verpflichtungsermächtigungen (SPD-Fraktion) und beim Finanzplan für die Jahre 2021 und 2022 (SPD-Fraktion und Ludwig Fröhlich). Die Räte hatten einiges zu kritisieren.

Mit dem Haushaltsjahr 2020 sollen große Investitionen vorangetrieben werden. Größter Ausgabeposten sind die Sanierungen der Grundschulen Nord und Süd, bei denen größere Zahlungen fällig werden. Allein zehn Millionen Euro sind für Grunderwerb vor allem bei den Baugebieten am südöstlichen Stadtrand eingestellt. Auch für die Erneuerung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße sind Mittel vorgesehen. Maximal möchte die Stadt 33 Millionen Euro investieren, ein großer Teil wird über Kredite finanziert.

CSU-Fraktion lobt neuen Stil im Rathaus von Königsbrunn

Mit dieser Planung sind grundsätzlich alle Fraktionen einverstanden. „Wann, wenn nicht jetzt in der Zeit mit absoluten Niedrigzinsen (...) nimmt man Kredite möglichst langfristig auf“, sagte Ingrid Gärtner, die für die CSU-Fraktion die Haushaltsrede hielt. Sie lobte die Arbeit des Bürgermeisters in den höchsten Tönen: Mit ihm habe ein neuer Stil Einzug ins Rathaus gehalten. Durch die zahlreichen Workshops und Bürgerbeteiligungen seien die Wünsche der Königsbrunner bei allen großen Projekten eingeflossen. Der Bürgermeister und sein Team hätten mit Blick auf die anstehenden Investitionen besonnen und ergebnisorientiert gehandelt.

Man habe mit dem Haushalt und der Finanzplanung das gewaltigste Investitionsprogramm in der Königsbrunner Stadtgeschichte vorgelegt. Durch die niedrigen Zinsen und hohen Tilgungsraten könne man die Kredite schnell wieder tilgen. Jürgen Raab (Freie Wähler) mahnte, dass die Stadt gefährlich viele Kredite aufnehmen müsste, falls alle geplanten Vorhaben auch bis 2023 durchgezogen würden. Dies dürfe mit der Erfahrung der vergangenen Jahren allerdings bezweifelt werden.

Kubsch: Zu viel Luft in den Finanzplanungen der Stadt Königsbrunn

Dass im Haushalt eingestellte Kredite zu oft nicht gebraucht würden, prangerte auch Florian Kubsch ( SPD) an. 2018 habe man mit 5,8 Millionen Euro Kreditaufnahme geplant und nichts abgerufen, 2019 seien von geplanten 17 Millionen nur acht tatsächlich geflossen: „Das ist nicht zielführend und vermittelt keine Klarheit.“ Das Ergebnis seien jedes Jahr hohe Übertragungen vom einen Haushalt in den nächsten. Auch die anstehenden Finanzplanungen enthielten schon wieder viel Luft. Beim geplanten Wertstoffhof stünden beispielsweise erst orientierende Untersuchungen wegen der ehemaligen Deponie an, auf der das Gelände errichtet wird. Trotzdem seien 2021 bereits 1,5 Millionen Euro eingeplant. Deshalb stimmten die fünf anwesenden SPD-Räte gegen die Finanzplanung.

Einig waren sich alle Fraktionen, dass künftig mehr Augenmerk auf die Einnahmesituation der Stadt gelenkt werden müsse. Durch den Zuzug ins neue Baugebiet erhöht sich automatisch der Anteil an der Einkommenssteuer. Alwin Jung (Grüne) warb dafür, weiter an einem lebenswerten Wohnumfeld zu arbeiten und die Chancen, die der momentane Bevölkerungszuwachs biete. Florian Kubsch erneuerte seine Forderung nach einer verstärkten Wirtschaftsförderung und einem Konzept für Standortmarketing. Dass die Königsbrunner Einnahmen aus der Gewerbesteuer trotz des wirtschaftlichen Booms in der Region stagnieren, sei leider keine Märchenstunde.

Eine Erhöhung der Einnahmen dauere sicher seine Zeit, sagte Christian Toth (FDP/BF). Nur wenn man nicht anfange, verschiebe sich der Zeitpunkt, an dem sich die Einnahmen erhöhen immer weiter nach hinten.

Themen folgen