Hauswirtschaftshelfer in Bobingen suchen neue Mitarbeiter

Plus Der hauswirtschaftliche Fachservice sucht neue Mitarbeiter. Die Mitglieder unterstützen andere, wenn Not am Mann ist. Das kann zum Beispiel eine Erkrankung in einer Familie sein.

Von Anja Fischer

Es ist in Familien normalerweise selbstverständlich, dass mittags ein warmes Essen auf dem Tisch steht, das Haus geputzt wird oder die Wäsche gewaschen wieder im Schrank liegt. Was aber tun, wenn die Mutter beispielsweise aufgrund einer Krankheit oder einer Geburt ausfällt? In Stadt und Landkreis Augsburg sowie Aichach-Friedberg ist der hauswirtschaftliche Fachservice (HWF) ein Ansprechpartner. Um noch mehr helfen zu können, sucht der HWF dringend neue Mitglieder.

Das sind die Aufgaben der Bobinger Hauswirtschaftshilfe

Voraussetzung ist eine Ausbildung im hauswirtschaftlichen Bereich. Frauen, die sich dafür interessieren, sollten flexibel sein, mobil, gerne mit Menschen und Kindern umgehen und eine Leidenschaft für den Haushalt und die Hausarbeit mitbringen. Jeder Einsatz unterliegt der Schweigepflicht. Etwa vier bis fünf Stunden freie Zeit pro Tag sollte eine Bewerberin mitbringen, aber „die Einsätze gehen ja nicht immer nahtlos ineinander über. Man hat zwischendurch auch oft Zeiten, in denen man ganz zu Hause ist.“

Die über den Fachservice selbstständig arbeitenden Hauswirtschafter kommen in die Familien und kümmern sich um Haushalt und Kinder, bis die Mutter wieder diese Aufgaben übernehmen kann. Aufgaben, die übernommen werden, sind hauswirtschaftliche Dienstleistungen wie Einkauf, Kochen, Hausreinigung, Wäschepflege und Kinderbetreuung. Alles Dinge, die nötig sind, um einen Haushalt und eine Familie am Laufen zu halten. „Leider können wir nur einen kleinen Teil der Hilferufe annehmen, die uns erreichen“, berichtet die Vorsitzende des Vereins Henriette Hassler. „Deshalb suchen wir dringend mehr Frauen, die Interesse an einer selbstständigen Arbeit bei uns haben.“ Die Arbeit beim HWF sei frei einteilbar und deshalb gut mit der eigenen Familie vereinbar. Sie sei geeignet für Frauen, die nicht ganztags berufstätig sein können oder wollen und sich etwas dazuverdienen wollen. So wie bei Elfriede Huber aus Bobingen.

Sie arbeitet seit 2011 beim HWF. „Ich war berufstätig. Als ich in die Altersteilzeit ging, habe ich die Hauswirtschaftsschule besucht, weil ich Angst hatte, ganz ohne Aufgabe in ein Loch zu fallen“, erinnert sie sich. „Dort habe ich dann vom HWF gehört und seitdem bin ich dabei.“ Huber schätzt an ihrer Aufgabe vor allem die soziale Komponente, den Umgang mit Menschen. „Jeder Einsatz ist auch für einen persönlich sehr lehrreich und eine Weiterentwicklung“, sagt sie. Die Arbeit sei einfach unterschiedlich, weil jeder Einsatz unterschiedlich sei. Dabei könne sie ihre Einsatzzeiten mit ihrer eigenen Familie und nach ihren eigenen Wünschen abstimmen. Wie lange ein Einsatz dauert, hängt von dem Schicksal ab, das dahintersteht. Je nach der Schwere einer Erkrankung genehmigt die Krankenkasse einen Einsatz nur ein paar Tage oder Wochen.

Die Hauswirtschaftshelfer sind in Bobingen überall willkommen

Ob ein Auftrag angenommen wird, entscheidet das HWF-Mitglied selbst. Gibt eine Anfrage einen täglichen Zeitaufwand von acht Stunden vor, wird auch schon einmal versucht, den Einsatz zu teilen. „Es muss für die Einzelne machbar sein“, sagt Henriette Hassler.

Was die Mitglieder des HWF besonders schätzen, ist das schöne Gefühl, in den Haushalten willkommen zu sein und die Wertschätzung ihrer Arbeit. Denn erst, wenn es nicht mehr rund läuft, sehen viele, was eigentlich alles hinter dem „kleinen bisschen Haushalt“ steckt. Dann hilft der HWF, damit der Alltag weiterlaufen kann und die Familie versorgt ist.

Wer sich für eine Mitarbeit interessiert, kann online unter www.hwf-schwaben.de Kontakt aufnehmen.

