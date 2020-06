vor 17 Min.

Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen verabschiedet Absolventinnen

Die Schulleiterin freut sich, dass man den Studiengang trotz Corona gut zu Ende gebracht hat. Was sie den neuen Fachkräften auf den Weg gibt.

Von Anja Fischer

Es ist geschafft: Die Studierenden der Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen halten ihre Zeugnisse in den Händen. Vergessen sind nun die vergangenen Wochen, in denen der Unterricht nur mit Mundschutz stattfinden konnte, vergessen sind auch die Abschlussprüfungen, die ebenfalls unter strengster Einhaltung der Hygieneregeln und mit Mundschutz abgelegt werden mussten.

Nach anderthalb Jahren, die gefüllt waren mit vielen Unterrichtseinheiten und Lernstunden, nach 88 Schultagen und etwa 32 Prüfungen in den acht Fächern konnten die Schülerinnen ihre Abschlussprüfungen ablegen und tragen nun den Titel „Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung“. Wenn die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, kann nun auch die Abschlussprüfung zur Hauswirtschafterin abgelegt werden.

Schulleiterin: Hauswirtschaftliche Dienstleistungen sind systemrelevant

Schulleiterin Ines Mayer freut sich, den Studiengang trotz der erschwerten Bedingungen durch Corona noch gut zum Abschluss gebracht zu haben. „In den ersten Evaluierungsbögen konnte ich immer wieder lesen, dass Sie durch die Schule selbstbewusster geworden sind“, wandte sich Mayer bei der Übergabe der Abschlusszeugnisse an die Studierenden. „Wir als Lehrkräfte würden uns wünschen, dass Sie dieses Selbstbewusstsein gerade auch in die Hauswirtschaft tragen.“ Vielleicht sei ja auch die eine oder andere Studierende daran interessiert, sich in der Hauswirtschaft weiterzubilden und möglicherweise auch die Meisterausbildung anzustreben. Gerade in der jetzigen Zeit erfahre die Hauswirtschaft wieder einen neuen Stellenwert. Hauswirtschaftliche Dienstleistungen sind systemrelevant. Überreicht wurden die Zeugnisse durch den neuen Behördenleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Augsburg, Konrad Hörl. Dieser sprach seine besten Glückwünsche zum erfolgreichen Abschluss aus und wünschte den Studierenden alles Gute für die Zukunft.

Das neue Semester startet im September

Am Amt in Schwabmünchen gehen derzeit die Vorbereitungen für ein neues Semester mit Start im September 2020 weiter. Im Mittelpunkt des einsemestrigen Studiengangs steht die Vermittlung von hauswirtschaftlichem Fachwissen, von praktischen Fertigkeiten sowie dem Wissen im Familien- und im Haushaltsmanagement. Darüber hinaus vermittelt der Studiengang die pädagogische Eignung, um Personen auszubilden und anzuleiten. Er richtet sich an Frauen und Männer mit abgeschlossener Berufsausbildung außerhalb der Hauswirtschaft. Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie findet der Unterricht in Teilzeit statt. Die Ferien sind weitgehend unterrichtsfrei. Das Semester endet im Frühjahr 2022. Weitere Informationen zur Schule gibt es unter www.aelf-au.bayern.de oder bei Ines Mayer unter der Tel. 0821/43002-3211.

Infoabend am 17. Juni in Schwabmünchen

Zudem bietet die Abteilung Hauswirtschaft der Landwirtschaftsschule einen Infoabend an. Dieser findet am Mittwoch, 17. Juni, ab 19 Uhr in der Teilzeitschule Hauswirtschaft in Schwabmünchen unter strengen Hygienemaßnahmen statt. Teilnehmen können nur angemeldete Personen, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Jeder Teilnehmer muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die Anmeldung ist unter poststelle@aelf-au.bayern.de möglich.

