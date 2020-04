18:00 Uhr

Hauswirtschaftsschule gibt Tipps für das perfekte Osterlamm

Die Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen gibt Tipps, wie das Lamm an Ostern am besten gelingt. So lautet das Rezept.

Von Anja Fischer

In der Küche der Teilzeitschule für Hauswirtschaft in Schwabmünchen haben die Studierenden des letzten Semesters schon vor einigen Wochen ein großes Ostermenü gekocht. „Damit wir später für zu Hause noch alles einkaufen und vorbereiten können“, erzählt Stefanie Mayer, die leckere Lammsteaks mit einer Tomaten-Paprika-Zwiebelsoße zubereitet hat.

Sie gibt zu: An ein Lammgericht hätte sie sich ohne Schule wohl kaum gewagt: „Aber das ist ja gerade das Tolle hier: Wir lernen, uns an Gerichte zu trauen, die wir sonst kaum zu Hause gekocht hätten.“ Für Stefanie Mayer ist die Schulzeit in Schwabmünchen nun vorbei. Für neue Studierende beginnt sie im September wieder. Informationen zum neuen Semester gibt es auf der Homepage des Amts für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten.

Hauswirtschaftsschule Schwabmünchen: Das Rezept für vier Personen

Marinierte Lammschnitzel (vier Lammschnitzel aus der Keule). Für die Marinade: Fünf EL Butterschmalz, eine Knoblauchzehe, zerdrückt, zwei Esslöffel Sojasoße, Pfeffer. Für die Soße: eine gelbe Paprikaschote, zwei Fleischtomaten, drei Schalotten, Pfeffer, Salz, Paprika edelsüß, ein Esslöffel gemischte Kräuter (Thymian, Estragon, Basilikum), zwei l Weißwein, ein Zweig Zitronenmelisse.

Die Zutaten für die Marinade verrühren und die Schnitzel etwa drei Stunden darin ziehen lassen. Gut abtropfen und trocken tupfen. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die Schnitzel von jeder Seite 10 bis 15 Minuten braten. Herausnehmen und warm stellen. Gemüsesoße: die Paprikaschoten putzen, waschen und in Streifen schneiden. Die Tomaten einritzen und in heißes Wasser geben. Nach etwa fünf Minuten herausnehmen und die Haut abziehen. Das Kerngehäuse entfernen und in Streifen schneiden. Die Schalotten schälen und vierteln. Das Gemüse mit den Gewürzen und den Kräutern in die Pfanne geben, leicht andünsten und etwas einkochen lassen. Lammschnitzel mit der Gemüsesoße und Brot servieren.

Als Vorspeise passt dazu eine Spinat-Lachs-Roulade mit frischem Salat, als Beilage selbstgemachte Topfenspätzle.

