17.04.2019

Hegeschau: Weiterer Zuwachs für die Jägerschaft

Jäger der Region erfüllen den Abschussplan. Expertin informiert zum Umgang mit dem Wolf.

Von Nadine Kruppe

Mehr als 300 Gehörne hängen an den eigens aufgestellten Stellwänden im Großaitinger Gasthof Zur Post. Allesamt Trophäen der Hegeschau von Mitgliedern der Jägervereinigung Schwabmünchen, die ihren Abschussplan erfüllten.

Bevor Margit Ippy vom Landratsamt Augsburg die Streckenlisten sowie die Statistiken über die Art und Anzahl des erlegten Wildes im vergangenen Jahr präsentierte, ging die Stellvertretende Landrätin Annie Fries auf die Bedeutung der Jagd ein. „Die Jagd ist eine der ältesten Kulturtechniken, sie beutet die Natur nicht aus, sie erhält sie nachhaltig“, so Annie Fries. Da der Wald als Naherholungsgebiet an Bedeutung gewinnt und in diesem Zuge auch immer mehr Rad- und Wanderwege entstehen, sieht Fries dies als wachsendes Problem für die Arbeit der Jäger.

In Bayern sind zur zwei Wolfsrudel bekannt

Besonders angetan war Roland Bock, der Vorsitzende der Jägervereinigung Schwabmünchen, über den Vortrag von Susanne Hippeli. Die Biologin referierte über die ansteigende Population der Wölfe und die zu erwartenden Folgen. In Deutschland leben die geschätzten 1000 Wölfe überwiegend im Brandenburger Raum, nur zwei Rudel sind momentan in Bayern bekannt.

Mit Fallbeispielen erklärte Hippeli die Rechtslage bei Angriffen zum Beispiel bei Drückjagden. Dies könnte in Zukunft auch in Bayern ein Problem werden, da sich nach Angaben der Biologin der Bestand der Wölfe jährlich um 30 Prozent erhöht. Somit wäre davon auszugehen, dass in neun Jahren aus den 1000 deutschen Wölfen 9000 werden – vorausgesetzt es gibt genügend Reviere und Nahrung für die Tiere. Scharfe Kritik übt die Expertin über die Wolfspatenschaften verschiedener Umweltorganisationen.

Dass die Jagd trotz steigender Anforderung weiter attraktiv bleibt, sieht man an den sechs Jungjägern, die Roland Bock in der Gemeinschaft begrüßen durfte. Lydia Fröchtenicht, Christian Hander, Patrick Zanker, Leo Rettinger, Jonas Rettinger und Wasili Nishelski haben in den vergangenen Wochen und Monaten die Ausbildung zum Jäger erfolgreich durchlaufen.

