vor 32 Min.

Heilige Messe in Klosterlechfeld live im Radio

Die Messe in Maria Hilf wird im Radio übertragen.

Der christliche Radiosender Horeb überträgt an Maria Himmelfahrt bundesweit direkt aus der Klosterlechfelder Wallfahrtskirche „Maria Hilf“. Was es damit auf sich hat.

Von Hieronymus Schneider

Die Pfarreiengemeinschaft Lechfeld und die Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ stehen im Mittelpunkt bundesweiter Radio-Livesendungen. Der christliche Rundfunksender „Horeb“ kommt mit einem Übertragungswagen, um im Rahmen seiner Sendereihe „Pfarrei der Woche“ am Donnerstag, 15. August, ab 10 Uhr aus der Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ die Heilige Messe mit Pfarrer Thomas Demel und Pfarrer Kurt Gottwald live auszustrahlen.

An diesem Tag wird das Hochfest „Maria Himmelfahrt“ gefeiert. Im Rahmen der seit mehreren Jahren erfolgreichen Sendereihe „Pfarrei der Woche“ besucht Radio Horeb ausgewählte Pfarreien, Klöster und Exerzitienhäuser in ganz Deutschland mit einem Übertragungsteam, um die Heilige Messe und weitere Gebetszeiten live auszustrahlen. Daneben erhält die Kirchengemeinde die Möglichkeit, sich mit ihren verschiedenen Gruppierungen und Angeboten in einer Interviewsendung oder weiteren Live-Übertragungen vorzustellen.

Erste Sendung aus Klosterlechfeld ist bereits bei Radio Horeb zu hören

Die Sendungen aus der „Pfarreiengemeinschaft Lechfeld“ haben bereits begonnen. Pfarrer Thomas Demel und die Pastoralratsvorsitzende Julia Geschwindner stellten die Kirchengemeinde und die Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ vor. Das Interview kann im Internet nachgehört werden auf www.horeb.org. Radio Horeb ist ein bundesweiter Radiosender, der seit mehr als 21 Jahren mit einem 24-Stundenprogramm mit hohem Liveanteil auf Sendung ist. Mehrere hundert Referenten aus ganz Deutschland arbeiten an der Erstellung der Beiträge. Liturgie und Gebet, Lebenshilfe, Christliche Spiritualität, Nachrichten und Musik bilden die Schwerpunktthemen. Das große Podcast-Angebot mit aktuell rund 30.000 Podcasts spiegelt die Vielfalt unterschiedlicher Lebensbereiche der Menschen von heute wider.

Träger von Radio Horeb ist die gemeinnützige Internationale Christliche Rundfunkgemeinschaft ICR e. V. mit Sitz in Balderschwang im Oberallgäu. Programmdirektor ist der Augsburger Diözesanpriester Dr. Richard Kocher.

ist nahezu bundesweit über die neue Rundfunktechnik DAB+, sowie über Satellit, Internet, Phonecast, dem Amazon-Sprachassistenten „Alexa“ und über die Horeb-App auf Smartphones zu empfangen. Im Großraum München auch über die UKW-Frequenz 92,4 MHz.

