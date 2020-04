16:36 Uhr

Heimatverein bietet Geschichte gegen Langeweile

Symbolfoto: Der Heimatverein in Bobingen bietet Geschichten gegen die Langeweile an.

Der Heimatverein D’Hochsträßler hat trotz der momentanen Corona-Situation seine Aktivitäten nicht vollständig eingestellt – auch wenn er seine geplanten Veranstaltungen absagen musste. So nutzt zum Beispiel Xaver Holzhauser die Zeit und recherchiert in seinen Unterlagen und Dokumenten intensiv weiter an der Bobinger Geschichte.

Passen zum Thema hat Holzhauser Unterlagen über eine Epedemie von 1772

Schon seit Januar 2019 veröffentlichen die Hochsträßler seine Recherchen und Beiträge auf der Internetseite des Vereins unter der Rubrik „Bobinger Historie“. Dort findet man aktuell bereits 25 Beiträge. Jeder befasst sich mit Bobingen und der Umgebung. Passend zur derzeitigen Lage hat Xaver Holzhauser zum Thema Epidemie Unterlagen parat, sie stammen aus dem Jahr 1772.

Doch nicht nur dieser neue Beitrag „Febris contagiosa – eine Epidemie des Jahres 1772“ ist absolut lesenswert. Man findet dort auch Beiträge wie: Bobinger Galgen, Schnellfahrer 1833, Theatergesellschaft 1811, Bobinger Büble-Sage 1833, Brunnenunfälle, Glücksbringer, Bobinger Schulprüfungen vor 230 Jahren und noch viele andere interessante Geschichten, die die Langeweile vertreiben können und dazu dienen, die Geschichte Bobingens näher kennenzulernen.

„Bobingen und seine Geschichte“ wird empfohlen

Und wem dies noch nicht genug ist, dem sei das dicke Buch „Bobingen und seine Geschichte“ von 1994 empfohlen. Der Wälzer enthält Beiträge zur Landschaft, Archäologie, Geschichte, Kultur und Kunst. Wer noch kein Buch hat, im Rathaus der Stadt Bobingen kann man noch Exemplare davon erwerben.

Des Weiteren arbeiten die Vorstandsmitglieder der Hochsträßler aktiv an neuen Stadtrundgängen, die später online, als Geocache-Touren und in gedruckter Form bereitgestellt werden sollen. Ziel ist es, den Menschen in Bobingen und Umgebung sowie Gästen die vielen historischen Gebäude, Plätze und anderes mehr näher zu bringen. Interessierte können diese Spaziergänge mit der Familie machen, um schon einmal einen intensiven nach oben gerichteten Blick auf die Gebäude zu werfen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr Geschichten zur Bobinger Historie gibt es auf der Internetseite www.hochstraessler.de.

