Heimische Landschaften und Porträts

Landschaften aus seiner unmittelbaren Umgebung sind eine der Facetten von Klaus Peter Glasers Schaffen, wie er 2016 bei seiner Ausstellung in der Wertachklinik in Bobinjgen zeigte.

Klaus Peter Glaser gibt mit einer Ausstellung in der Reihe „Kunst im Rathaus“ Einblicke in seine künstlerische Arbeit.

Von Ingeborg Anderson

Wenn man die vielfältigen künstlerischen Aktivitäten von Klaus Peter Glaser verfolgt, geschehen diese meist in Königsbrunn. Aber nun kommt er mit seinen Arbeiten auch nach Bobingen ins Rathaus.

„Ansichten“ hat er seine Schau betitelt, in der er Bilder aus vier verschiedenen Werkreihen präsentiert. Neben abstrakten Landschaftsbildern sind das realistische Heimatmotive und Bergbilder sowie eine Reihe von Porträts. Wobei seine bevorzugten Techniken das Aquarell und das Malen mit Acrylfarben sind.

Seine Motive findet der Ehrenvorsitzende des Königsbrunner Künstlerkreises buchstäblich auf Schritt und Tritt in seiner unmittelbaren Umgebung. „Ich bin heimatverbunden. Und wenn man mit offenen Augen durch die Natur geht, hat man schnell etwas zum Malen gefunden“, erklärte er anlässlich einer Ausstellung in der Wertachklinik im Jahr 2016. Seit mehr als 30 Jahren ist Glaser in zahlreichen Ausstellungen der ganzen Region vertreten.

Zu den Farben hat Klaus Peter Glaser, der als Maler Autodidakt ist, eine berufliche Verbindung: „Ich war Farbmeister, da kennt man sich aus.“

Künstlerisch zu arbeiten hat für ihn eine besondere Qualität: „Beim Malen bin ich ganz versunken, die Zeit bleibt stehen und gleichzeitig vergeht sie rasend schnell.“ Und er vermittelt sein künstlerisches Know-how gerne weiter. Seit 2005 leitet er eine Jugendgruppe des Königsbrunner Künstlerkreises im Manga-Zeichnen an.

Und viele kennen Klaus Peter Glasers Werke auch ganz woanders her: Wer im Königsbrunner Weltladen Kaffee oder Schokolade kauft, erwirbt gleichzeitig eine Reproduktion einer Königsbrunn-Ansicht des Künstlers, denn er hat die Verpackungen gestaltet.

Glasers Ausstellung wird am kommenden Montag, 25. Juni, um 18 Uhr im Bobinger Rathaus eröffnet. Die Laudatio hält die Leiterin des Königsbrunner Kulturbüros Ursula Off-Melcher. Danach ist die Schau bis zum 25. Oktober im 1. und 2. Stock während der Geschäftszeiten zu besichtigen.

