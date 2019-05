vor 55 Min.

Heimische Unternehmer sehen die EU als Chance

Im Ausland winken nicht nur neue Märkte. Gleiche Ausbildungswege bringen auch Fachkräfte für die Region

Von Elmar Knöchel

Dass ein Flugzeug ohne Flügel nicht fliegen kann, steht außer Frage. Markus Ferber, Mitglied im Europaparlament, machte beim Wirtschaftsempfang der Landkreis-CSU in Königsbrunn deutlich, dass die europäischen Staaten mittlerweile stark verzahnt sind.

Das Beispiel von Airbus zeige dies überdeutlich. Denn die Flügel der Maschinen würden nun einmal in England gefertigt. Ohne die Engländer würde keine Maschine mehr abheben, sagte Ferber. Es stimme ihn traurig, aber auch nachdenklich, dass es immer noch nicht gelungen sei, mit den Engländern ein funktionierendes Abkommen zum Brexit auszuhandeln. Europa stecke mittlerweile in vielen alltäglichen Dingen drin, ohne dass dies auf den ersten Blick zu erkennen wäre. „Europa ist mehr als die Regelung zur Krümmung der Banane, die am Stammtisch gerne belächelt wird“, erzählte Ferber.

Staatssekretärin Carolina Trautner wies darauf hin, dass gerade die mittelständischen Unternehmer in Schwaben das Rückgrat der Wirtschaft bilden. Und gerade diese Unternehmen würden von einer vernünftigen Europapolitik profitieren. Sei es bei Exporten oder der Möglichkeit, Fachkräfte aus dem EU-Ausland nach Schwaben zu holen.

Johannes Medele vom Autohaus MedeleSchäfer ist ein großer Befürworter der europäischen Idee. „Wir bedienen mittlerweile den Raum von Augsburg nach Süden hin zur österreichischen Grenze. Da es in Reutte keine Mercedes-Niederlassung gibt, machen wir auch in Österreich gute Geschäfte.“ Vor allem der Handel mit Jahreswagen und Gebrauchtwagen laufe dort sehr gut. Dies sei natürlich darauf zurückzuführen, dass keine Zölle und ähnlich komplizierten Verfahren mehr zu berücksichtigen seien. „Ein Fahrzeug heute in Deutschland kaufen und morgen in Österreich zulassen. Das wäre früher nicht möglich gewesen“, erklärte Medele.

Er trete auch dafür ein, den Menschen deutlicher klarzumachen, dass man nur gemeinsam den Herausforderungen der Zukunft begegnen könne: „Unsere wahren Gegner in wirtschaftlichen Belangen sitzen in den USA und China. Diesen Wirtschaftsmächten können wir nur mit einem starken Europa etwas entgegensetzen,“ sagt Medele. Auch Peter Schäfer ist der Ansicht, dass Europa wichtig sei. Gerade, da es immer schwieriger für Unternehmen werde, genügend Fachkräfte zu finden. Immer mehr EU-Länder würden die Vorteile der Ausbildung im dualen System erkennen.

Auch die anwesenden Inhaber kleinerer Handwerksbetriebe zeigten sich pro-europäisch. Denn nur durch einheitliche Normen und Vorschriften sei ein einheitlicher Ausbildungsstandard zu erreichen. So seien Mitarbeiter aus dem Ausland einfacher zu integrieren. Den Brexit sehen viele mit Sorge: Selbst wenn ein regionales Unternehmen keine direkten Kontakte zu britischen Firmen habe, so könne sich dennoch die generelle Auftragslage verschlechtern, weil Geschäftspartner erst die Entwicklung abwarten, bevor sie neu investieren.

Doch nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Kommunen haben Berührungspunkte mit europäischer Politik. Gerhard Mößner, Bürgermeister in Oberottmarshausen, zeigte sich überzeugt. „Die EU bringt viele Vorteile, sogar für kleinere Gemeinden.“ Dabei verwies er auf die Förderung von Projekten aus dem Leader-Programm der EU. Anders sieht es sein Amtskollege aus Mickhausen, Hans Biechele: „Die EU bringt nicht nur Vorteile. Gerade für kleine Gemeinden ist der gestiegene Verwaltungsaufwand, vor allem für europaweite Ausschreibungen, eine Erschwernis.“ Es ergebe schließlich wenig Sinn, für auszuführende Arbeiten in Mickhausen ein Unternehmen aus Südspanien zu beauftragen. Trotzdem halte er eine gelungene Europapolitik für wichtig. Nur die Ausformung, vor allem auf regionaler Ebene, sei noch verbesserungswürdig.

