vor 8 Min.

Heinz Streubel feiert 80.

Langjähriger Stadtrat der Freien Wähler

Heinz Streubel, Ehrenvorsitzender und langjähriger Stadtrat der Freien Wähler Königsbrunn, feierte vor Kurzem seinen 80. Geburtstag.

Heinz Streubel ist eines der Urgesteine der Freien Wähler in Königsbrunn. Als Vertriebener kam er nach dem Zweiten Weltkrieg nach Königsbrunn. 1975 trat er den Freien Wählern bei und war von 1978 bis 1998 deren Vorsitzender. Von 1984 bis 2008 gehörte er dem Königsbrunner Stadtrat an und hatte zahlreiche Funktionen inne. So war er von Mai 1984 bis April 1990 Verbandsratsmitglied im Abwasserzweckverband und Aufsichtsrat in der damaligen GIG (Gesellschaft für Industrie- und Gewerbeansiedlung), die später mit der kommunalen WGB zur heutigen GWG verschmolzen wurde).

Von Mai 1996 bis April 2002 war Heinz Streubel zudem stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Kulturreferent und Mitglied des Bauausschusses sowie Aufsichtsratsmitglied des Abwasserzweckverbandes. In seiner Zeit als Kulturreferent wirkte er bei der Einrichtung des städtischen Kulturbüros mit. Ab Mai 2002 bis April 2008 war er Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler und ebenfalls Mitglied im Bauausschuss. Nach seinem Ausscheiden aus dem Stadtrat wurde ihm die Ehrenbezeichnung „Altstadtrat“ verliehen.

Zu den Gratulanten zählten der Vorsitzende der Freien Wähler Königsbrunn, Jürgen Haumann, Stadtrat Helmut Schuler, Vorstandsmitglied Werner Mayr und Michael Welsch (ebenfalls Freie Wähler und Neffe des Jubilars). (SZ)

