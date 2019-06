vor 57 Min.

Helm und Hubschrauber retten Kind

Und ein Randalierer ringt in Bobingen mit vier Polizisten.

Ein neunjähriger Bub ist am Mittwochabend in der Villenbachstraße schwer gestürzt. Laut Polizei war er mit dem Fahrrad unterwegs und übersah vermutlich ein ordnungsgemäß abgestelltes Auto. Nach dem Sturz wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik geflogen. Er hatte einen Fahrradhelm getragen, was vermutlich schlimmeres verhinderte. In der Klinik musste jedoch eine Platzwunde an der Stirn genäht werden. Der Junge bafand sich am Donnerstag nach einer Nacht im Krankenhaus bereits auf dem Weg der Besserung.

Pöbelei am Kreisverkehr

Ein am Kreisverkehr an der Hochstraße in Bobingen randalierender Mann wurde am Mittwochabend von einem Zeugen der Polizei gemeldet. Der 19-Jährige war offenbar stark angetrunken, sich immer wieder auf die Straße begeben und Passanten angepöbelt haben. Um weitere Gefährdungen des Betroffenen als auch anderer Verkehrsteilnehmer zu unterbinden, sollte der junge Mann von der Elfenbeinküste in Gewahrsam genommen werden. Dagegen leistete er erheblichen Widerstand, indem er die eingesetzten Polizeibeamten bespuckte und mit den Füßen nach ihnen trat. Es waren schließlich vier Beamte erforderlich, um den Mann zu fixieren und in Gewahrsam zu nehmen. Ein Beamter wurde durch einen Biss in den Daumen leicht verletzt.

Sprayer in Schwabmünchen unterwegs

Auf Hinweise von Zeugen hofft die Polizei nun in einem anderem Fall. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigungen durch Graffiti in Schwabmünchen. So wurden in der Nacht auf den 10. Juni zwei Garagentore an der Grundschule in der Museumstraße 16, sowie ein Meilenstein und Bäume im Luitpoldpark in Schwabmünchen mit Farbe besprüht. Der unbekannte Täter benutzte dabei das Sprayerzeichen „SKUF“.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0, zu melden.

