vor 53 Min.

Heute Maitanz, morgen Fest vorm Rathaus

Feiertag mit Weckruf und Gottesdienst

Den 1. Mai an diesem Mittwoch begrüßt die Stadtkapelle Bobingen mit einem musikalischen Weckruf. Schon früh um 6 Uhr beginnen die Musiker damit in der Poststraße. Dann führt sie ihr Weg etwa drei Stunden lang auf den Nebenstraßen quer durch den Ort bis ans andere Ende der Stadt.

Wie Andrea Sappler aus dem Vorstand der Stadtkapelle erzählt, ist der Weckruf ein Teil der Aktionen der Kapelle zum Stadtjubiläum. „Sonst laufen wir ja am ersten Januar zum Neujahrsanspielen durch Bobingen“, erinnert sie. „Zum Stadtjubiläum wollten wir den Weckruf am ersten Mai als kleine Besonderheit für alle Bobinger bieten.“ Der Weckruf habe in anderen Gemeinden bereits eine lange Tradition, weiß Sappler. In Bobingen gibt es ihn nur einmal zum Stadtjubiläum. Der Kapellenzug wird angeführt von Stabführer Roman Grimme. Gespielt wird Marschmusik, wie sie die Stadtkapelle auch auf Umzügen spielt.

Wer möchte, kann die Stadtkapelle am Mittwoch noch öfter hören. Sie begleitet um 10 Uhr den Festgottesdienst zum Maifest auf dem Rathausplatz musikalisch. Die Kolpingsfamilie Bobingen lädt danach zum Frühschoppen und Mittagessen ins Festzelt ein. Die Stadtkapelle wird auch ab 14 Uhr zum Fest und zu den traditionellen Tänzen der Kolpingsfamilie rund um den Maibaum aufspielen. Gezeigt werden der „Bandltanz“ und das „Mühlradl“, zu denen seit Wochen bereits die Proben laufen, damit die vielen ungewohnten Tanzschritte bei der Aufführung auch perfekt sitzen. Als dritter Tanz wird der „Bobinger Achter“ aufgeführt. Für Verpflegung ist beim Maifest ebenfalls gesorgt. Wer möchte, kann sich am Dienstagabend beim „Tanz in den Mai“ ab 19.30 Uhr auf dem Rathausplatz bereits auf den Wonnemonat und den kommenden Feiertag einstimmen. Zur Musik der „Wertachtaler“ wird im Zelt bei bester Stimmung getanzt und gefeiert. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro. (Foto: imago stock&people)

